AB'den işgalci İsrail'e Gazze ve Refah çağrısı: Saldırı planınızdan vazgeçin!
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, Avrupa Birliği (AB), Gazze için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil "insani ara" verilmesi çağrısı yaptı, İsrail'den, Refah'a kara saldırısı başlatmaktan kaçınmasını istedi.
EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SİVİL CAN KAYIPLARI!
Gazze'de eşi benzeri görülmemiş sivil can kayıpları ve kritik insani durum karşısında dehşete düşüldüğü belirtilen bildiride, "AB Konseyi, sürdürülebilir bir ateşkese, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasına ve insani yardım sağlanmasına imkan verecek şekilde acil bir 'insani ara' çağrısında bulunur." ifadesi kullanıldı.
AB KITLIK KONUSUNDA DERİN KAYGI DUYUYOR
Bildiride, "AB Konseyi, Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durum ve bu durumun başta çocuklar olmak üzere siviller üzerindeki orantısız etkisi ve yaklaşan kıtlık riski konusunda derin kaygı duyuyor." denildi.
Gazze'ye tüm yollardan tam, hızlı, güvenli ve engelsiz insani erişimin, sivil nüfusa hayat kurtarıcı yardım ve temel hizmetlerin geniş ölçekte sağlanması açısından hayati önem taşıdığı vurgulanan bildiride, "Sivillerin her zaman korunmasını sağlamak için nüfusun daha fazla yer değiştirmesini önlemek ve nüfusa güvenli barınak sağlamak için acil önlemler alınmalıdır." değerlendirmesi yapıldı.
REFAH'A SALDIRIDAN KAÇINILMASI ÇAĞRISI
Bildiride, İsrail'in, Refah'ta zaten felaket durumda olan insani durumu daha da kötüleştirecek, acil ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın sağlanmasını engelleyecek kara saldırısı yapmaktan kaçınması istendi.
Uluslararası Adalet Divanının hukuki açıdan bağlayıcı olan 26 Ocak tarihli kararına saygı gösterilmesinin ve uygulanmasının önemi vurgulanan bildiride, uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması ve hesap verebilirliğin sağlanması gerektiği ifade edildi.
Bildiride, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) hayati rol oynadığı kaydedildi.
BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS
Bildiride ayrıca, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki duruma da değinilerek "AB, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki şiddetin derhal durdurulması ve kutsal mekanlara güvenli erişimin sağlanması çağrısında bulunuyor. AB Konseyi, aşırılıkçı yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti, şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri daha da genişletme yönündeki kararları kınanırken, bu karardan geri dönülmesi istendi.
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