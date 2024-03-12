Siyonistler Filistinli sağlık çalışanlarını yarı çıplak halde topladı! Doğumhane, işkence merkezine dönüştü | ’Kafasını kıpırdatanı vurdular’

DOĞUMHANE İŞKENCE ODASINA DÖNÜŞTÜ

Serbest bırakılan tutuklular ve diğer sağlık görevlileri BBC'ye, Mübarek adı verilen doğumhanenin IDF'nin personeli sorguladığı ve dövdüğü yer haline geldiğini söyledi.

Dr. Abu Sabha, baskından sonra başlangıçta hastalarla birlikte kalması için seçildiğini, ancak daha sonra Mübarek'e götürüldüğünü ve burasının "daha çok bir işkence mekanına benzediğini" söyledi.