Siyonistler Filistinli sağlık çalışanlarını yarı çıplak halde topladı! Doğumhane, işkence merkezine dönüştü | 'Kafasını kıpırdatanı vurdular'
Gazze'deki Filistinli sağlık personeli, geçen ay hastanelerine düzenlenen baskının ardından İsrail askerleri tarafından gözlerinin bağlandığını, gözaltına alındıklarını, soyunmaya zorlandıklarını ve defalarca dövüldüklerini söyledi. Hastanenin genel müdürü Dr. Atef Al-Hout, yaptığı açıklamada, "Kafasını kıpırdatan ya da herhangi bir hareket yapan kim varsa vurdular" açıklamasıyla İsrail zulmünü gözler önüne serdi.
BBC'ye konuşan Nasser hastanesi doktoru Ahmed Abu Sabha, bir hafta boyunca gözaltında tutulduğunu, orada ağızlık takan köpeklerin kendisine saldırtıldığını ve bir İsrail askeri tarafından elinin kırıldığını anlattı.
Sabha'nın anlattıkları, isminin gizli kalmasını isteyen diğer iki doktorunkiyle yakından örtüşüyor.
Doktorlar aşağılandıklarını, dövüldüklerini, üzerlerine soğuk su döküldüklerini ve saatlerce rahatsız pozisyonlarda diz çökmeye zorlandıklarını anlattılar.
Serbest bırakılmadan önce günlerce gözaltında tutulduklarını söylediler.
BBC, iddiaların ayrıntılarını İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) sundu.
Sorulara doğrudan yanıt vermeyen IDF, kötü muameleye ilişkin belirli iddiaları reddetmedi.
Ancak operasyon sırasında sağlık personelinin zarar gördüğünü yalanladı.
"Tutuklulara yönelik her türlü istismarın IDF emirlerine aykırı olduğunu ve bu nedenle kesinlikle yasak olduğunu" söylediler.
Hastanenin genel müdürü Dr Atef Al-Hout BBC'ye "Kafasını hareket ettirmeye çalışan veya herhangi bir hareket yapmaya çalışan herkes vuruldu. Onları yaklaşık iki saat çıplak durumda bıraktılar" dedi.
DOĞUMHANE İŞKENCE ODASINA DÖNÜŞTÜ
Serbest bırakılan tutuklular ve diğer sağlık görevlileri BBC'ye, Mübarek adı verilen doğumhanenin IDF'nin personeli sorguladığı ve dövdüğü yer haline geldiğini söyledi.
Dr. Abu Sabha, baskından sonra başlangıçta hastalarla birlikte kalması için seçildiğini, ancak daha sonra Mübarek'e götürüldüğünü ve burasının "daha çok bir işkence mekanına benzediğini" söyledi.
"Beni bir sandalyeye oturttular ve sanki darağacı gibiydi. İp sesleri duydum ve idam edileceğimi düşündüm. Sonra bir şişe kırdılar, bacağımı kestiler ve kanamaya bıraktılar. Sonra doktorları getirip yan yana koymaya başladılar. İsimlerini ve seslerini duyuyordum."
Çok sayıda doktor, İsrail'in yönetimi ele geçirmesinden sonraki günlerde 13 hastanın öldüğünü söyledi.
Bu hastaların çoğunun hastanedeki koşullar nedeniyle öldüğünü söylediler; elektrik, su ve Nasser'in çalışır durumda kalması için gereken diğer temel malzemelerin olmayışı da buna dahil.
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