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İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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İsrail, Gazze’de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında ölen ve yaralananlar oldu.

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