ABD Senatosu, "Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini" öngören tasarıyı reddetti

Dışişleri Bakanlığının Kongre'ye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senato'ya sunduğu itiraz gündeme gelmiş, söz konusu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilmiş, burada 15 günlük süre içinde tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştı.