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Bakan Fidan Venezuela Dışişleri Bakanı ile görüştü! Hedef 3 milyar dolar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2024
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Bakan Fidan Venezuela Dışişleri Bakanı ile görüştü! Hedef 3 milyar dolar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bu sene iki ülke arasında ticaret hacminin büyük bir çabayla liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

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