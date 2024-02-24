Ankara’da mezarlık ziyareti dönüşü kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti

HAYATA VEDA ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, Şahin Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, anne Elif Çelik ise kaldırıldığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan küçük kızın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.,