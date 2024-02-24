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Ankara’da mezarlık ziyareti dönüşü kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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Ankara’da mezarlık ziyareti dönüşü kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada mezarlık ziyaretinden gelen 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Polatlı'ya bağlı Karahamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Can A. yönetimindeki 16 TB 664 plakalı otomobil ile Şahin Çelik idaresindeki 06 PUE 51 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi savrulan araç bariyerle saplandı.

HAYATA VEDA ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, Şahin Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, anne Elif Çelik ise kaldırıldığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan küçük kızın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.,

MEZARLIK ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

Öte yandan, İHA muhabirinin aldığı bilgilere göre, ailenin babası 2 ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kazada ölen Şahin Çelik ve annesi Elif Çelik ise Berat Kandili dolayısıyla mezarlığa yakınlarına dua etmek için gittiği ve Polatlı'ya dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

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