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Dev su sızıntısı yolu trafiğe kapattı

DHA
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Giriş: 20.02.2024 11:08
ABD'nin Teksas eyaletinde su kulesi bakım çalışmaları sırasında patlayan su hattı dev bir sızıntıya sebep olarak yolun trafiğe kapatılmasına neden oldu.
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Dev su sızıntısı yolu trafiğe kapattı
Dev su sızıntısı yolu trafiğe kapattı
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