Katil İsrail’den yeni katliam planı! Refah’ta 1,4 milyon insan ölüm tehdidiyle karşı karşıya...

"İSRAİL'İN DAHA İLERİ BİR ADIM ATMADAN ÖNCE DURUP CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜNMESİNİ İSTİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Cameron da Refah'ta yaşananlar konusunda "çok endişeli" olduklarını vurgulayarak, "Birçoğunun oraya gelmeden önce 5-6 kez yer değiştirdiğini ve bu insanlar arasında nasıl savaşabileceğinizi görmenin gerçekten imkansız olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Cameron, bu kişilerin gidecek yerlerinin olmadığının altını çizerek, "Güneye, Mısır'a gidemezler. Kuzeye ve evlerine dönemiyorlar çünkü birçoğu yıkılmış durumda." ifadesini kullandı.

Bu nedenle bölgedeki durumdan büyük endişe duyduklarını yineleyen Cameron, "İsrail'in daha ileri bir adım atmadan önce durup ciddi şekilde düşünmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Cameron, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak her şeyden önce istediğimiz şey çatışmalara derhal ara verilmesi ve bu aranın daha fazla çatışmaya dönülmeden sürdürülebilir ateşkese yol açmasıdır. Şimdi olması gereken de bu. İngiliz vatandaşları dahil rehineleri kurtarmamız gerekiyor. Bunu yapmanın en iyi yolu, şu anda yaptığım gibi, onları kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmektir."