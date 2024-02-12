Katil İsrail'den yeni katliam planı! Refah'ta 1,4 milyon insan ölüm tehdidiyle karşı karşıya...
Katil İsrail, Gazze'deki katliamlarının ardından Refah bölgesine yönelik yeni saldırılar başlattı. Bölgede tansiyon yükselirken yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve 1,4 milyon insanın bulunduğu Refah'a ilişkin konuşan Netanyahu yeni bir katliamın sinyallerini verdi. Bebek katili Netanyahu yaptığı açıklamada "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya kadar saldıracağız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve yaklaşık 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah'a saldıracaklarını söyledi.
KATİLLER YENİDEN ÖLÜM SAÇACAK
Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Hollanda'daki geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Netanyahu'nun Rutte'yi Gazze'ye saldırılar hakkında bilgilendirdiği ifade edildi.
1,4 MİLYON FİLİSTİNLİ TEHLİKE ALTINDA
Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının Refah'taki taburlarını hedef alacaklarını söyleyen Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini kaydetti.
Netanyahu 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ordu ve güvenlik teşkilatına, Refah'a saldırı ve buraya sığınmış yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin başka bölgelere gönderilmesi için plan hazırlanması talimatını verdiğini duyurmuştu.
REFAH KENTİNDE SON DURUM NE?
Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah kenti yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.
Saldırılarda yerinden olan Filistinlilerin büyük bölümü İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin bölgeye gelmesiyle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
"İNSANİ YARDIM OPERASYONUNU ENGELLEYECEKLER"
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşanacak daha fazla çatışmanın halihazırda sınırlı olan insani yardım operasyonunu da engelleyeceğini bildirdi.
Laerke, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılara ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.
Şu anda 1 milyondan fazla insanın Refah'ta sıkışmış durumda olduğuna ve içler acısı koşullarda yaşadığına işaret eden Laerke, bunlardan birçoğunun çok büyük acılara katlandığını ve son aylarda defalarca yerinden edildiğini belirtti.
Laerke, "Refah'taki çatışmaların artması, daha fazla sivilin hayatını kaybetmesi riskini taşıyor. Refah'taki daha fazla çatışma, zaten sınırlı olan insani yardım operasyonunu da engelleyecek." ifadelerini kullandı.
"ÇOK BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUZ"
Türkiye, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"İsrail'in, Gazze Şeridi'ne bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bu harekatın, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, devam eden saldırıların Gazze'deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacağına ve bölgede kalıcı ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar vereceğine dikkat çekilerek "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.
İNGİLTERE: ENDİŞE DUYUYORUZ
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarından büyük endişe duyduklarını bildirdi.
İngiltere Başbakanı Sunak, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, Refah'a askeri operasyon düzenleneceğine dair haberlerden derin endişe duyduklarını belirtti.
Sunak, daha fazla yardım ulaştırabilmek ve esirlerin serbest bırakılması için çatışmalara derhal ara verilmesi ve ardından sürdürülebilir ateşkes için gerekli koşulların oluşturulması çağrısında bulundu.
"İSRAİL'İN DAHA İLERİ BİR ADIM ATMADAN ÖNCE DURUP CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜNMESİNİ İSTİYORUZ"
Dışişleri Bakanı Cameron da Refah'ta yaşananlar konusunda "çok endişeli" olduklarını vurgulayarak, "Birçoğunun oraya gelmeden önce 5-6 kez yer değiştirdiğini ve bu insanlar arasında nasıl savaşabileceğinizi görmenin gerçekten imkansız olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Cameron, bu kişilerin gidecek yerlerinin olmadığının altını çizerek, "Güneye, Mısır'a gidemezler. Kuzeye ve evlerine dönemiyorlar çünkü birçoğu yıkılmış durumda." ifadesini kullandı.
Bu nedenle bölgedeki durumdan büyük endişe duyduklarını yineleyen Cameron, "İsrail'in daha ileri bir adım atmadan önce durup ciddi şekilde düşünmesini istiyoruz." diye konuştu.
Bakan Cameron, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak her şeyden önce istediğimiz şey çatışmalara derhal ara verilmesi ve bu aranın daha fazla çatışmaya dönülmeden sürdürülebilir ateşkese yol açmasıdır. Şimdi olması gereken de bu. İngiliz vatandaşları dahil rehineleri kurtarmamız gerekiyor. Bunu yapmanın en iyi yolu, şu anda yaptığım gibi, onları kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmektir."
"BÖLGEYİ TERK ETMEYECEĞİZ"
İsrail'in, uluslararası uyarılara rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine sığınan Filistinliler, kara saldırısı endişelerine rağmen bölgeyi terk etmeyeceklerini söyledi.
İsrail ordusunun gece saatlerinde Refah kentine düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldürüldü, yüzlerce kişi de yaralandı.
Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.
Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.
"SİNA'YA GÖÇ ETMEKTENSE GAZZE'DE ÖLMEYİ TERCİH EDERİZ"
Refah'a sığınan Filistinliler, İsrail ordusunun kitlesel katliamlara ve sivillere karşı suç işlenmesine yol açabilecek bir kara saldırısı başlatmasından endişe duyuyor.
AA muhabirine konuşan Filistinliler, Gazze Şeridi'nden çıkarılmalarına yönelik her türlü girişimi reddettiklerini vurgulayarak, "Sina'ya göç etmektense Gazze'de ölmeyi tercih ettiklerini" ifade etti.
Gazzeli 62 yaşındaki Raid eş-Şurafa, "Burada öleceğiz. Mısır Sina'sına göç etmeyeceğiz. Zorla ve bombalayarak bizleri evlerimizden çıkardırlar yoksa evimizden ayrılmayacaktık. Ebu Bekir es-Sıddık Okulunu bombaladılar ve oğlum orada şehit oldu." dedi.
Bir diğer oğlunun da İsrail askerleri tarafından alıkonulduğunu belirten Şurafa, istemese de torunlarını yalnız bırakmamak için Gazze'den Refah'a gelmek zorunda kaldığını söyledi.
Refah'ın son durakları olduğunu vurgulayan Şurafa, sözlerine şöyle devam etti:
"Beni öldürseler de Refah'tan çıkmam. İmkansız 7 kere de imkansız. Bu sadece benim değil tüm halkın yaklaşımı. Biz bunu nasıl yaparız? Sina'ya gidip topraklarımızı terk mi edelim? Gazze'de ölürüm ama buradan gitmeyi düşünmem bile."
"GAZZE ŞERİDİ'NİN GURURLU TOPRAKLARINDA ÖLÜRÜM"
Yerinden edilmiş Gazzeli Ezhar Hamdi de Sina'ya gitme fikrini tamamen reddettiğini belirterek, "Gazze Şeridi'nin gururlu topraklarında ölürüm, Refah'tan çıkmayı asla düşünmüyorum." diye konuştu.
Sina'ya yerleştirilmeyi asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Hamdi, şu ifadeleri kullandı:
"Topraklarımızda yerinden edilmemiz yeterli olmadı mı? Sina'ya yerleştirilmeyi kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Nerede olursak olalım, nereye gidersek gidelim bize karşı suç işliyorlar ve hiç kimse umursamıyor."
"İSRAİL ASKERLERİ REFAH'A GİRERSE MASUM SİVİLLERE KARŞI KATLİAM VE SOYKIRIM YAPACAKLAR"
Filistinli 63 yaşındaki Hacı İbrahim Avvad, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindekileri güneye sürdükten sonra Refah'a askeri operasyon düzenleyeceği yönündeki tehditleri daha önce de duyduklarına işaret ederek, "İsrail ordusu Refah'a girerse masum sivillere karşı katliam ve soykırım yapacaktır." dedi.
Gazzelilerin Sina'ya sürülmesi fikrini reddettiklerini vurgulayan Avvad, "Nereye gideceğiz? Ne kadar ömrüm kaldı ki? Burada, ülkemizde ölmek bizim için daha iyi." diye konuştu.
Gazze Şeridi'nin merkezinden Refah'a göç etmek zorunda kalan Filistinli kadın Vefa Ahmed, İsrail ordusunun Refah'ın sokaklarını dolduran yerinden edilmiş kişilere karşı katliam ve soykırım yapacağından endişe duyduklarını belirtti.
İsrail ordusunun son günlerde saldırı ve bombalamalarını yoğunlaştırmasıyla Refah'ta durumun oldukça zorlaştığını ifade eden Ahmed, buna rağmen Sina'ya veya Filistin toprakları dışındaki herhangi bir yere yerinden edilme fikrini reddettiğini vurguladı.
"GAZZE ŞERİDİ'NDE GÜVENLİ BİR NOKTA KALMADI"
Gazzeli 19 yaşındaki Kusay Abdullatif de İsrail'in yüz binlerce sivilin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmasından endişe duyduklarını söyledi.
Refah'ın dışına çıkma fikrini reddeden Abdullatif, "Refah yerinden edilmiş insanlarla tamamen dolmuş durumda. Her yer kalabalık. Gazze Şeridi'nde güvenli bir nokta kalmadı." diye konuştu.
Gazzeli genç, uluslararası toplumun İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği katliamlar ve zorla yerinden etme politikası karşısındaki sessizliğine anlam veremediklerini ve şaşkın olduklarını belirtti.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinden zorla yerinden edildiğini ifade eden bir diğer Filistinli İnşirah Hamed, İsrail'in Refah'a saldırması halinde korkunç katliamlar yapacağını vurguladı.
Olası bir kara saldırısı karşısında Refah'taki yoğun insan nüfusunun karşı karşıya kalacağı durumun endişe verici olacağını belirten Hamed, tüm bunlara rağmen Gazze Şeridi dışına göç etme fikrini reddettiğini söyledi.
Hamed, "Sina'ya ya da başka bir yere gitmektense Gazze Şeridi'nde ölmeyi tercih ederim. Vatanımız olmayan bir ülkede ne yapacağız?." sözlerine yer verdi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.
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