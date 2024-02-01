ABD medyası yazdı! Biden doktrini devreye girecek! Bomba Filistin iddiası...
ABD medyasından The New York Times'ın haberine göre ABD'nin yakın zamanda Biden doktrinini gerçekleştirmek üzere olduğu yazıldı. Buna göre ABD'nin Filistin devletini tanıması gündeme gelirken haberde “Orta Doğu’daki krizin İran’ı güçlendireceği, İsrail’i izole edeceği ve ABD’nin olayları etkileme yeteneğini parçalayacağı" yorumuna yer verildi. İşte detaylar...
The New York Times gazetesi, ABD'de, Filistin devletini tanıma ve İran ile "bölgedeki vekillerine" karşı adımları da içeren üç aşamalı "Biden doktrini"nin gerçekleşmek üzere olduğunu yazdı.
ORTA DOĞU'DA ÜÇ AŞAMALI BIDEN DOKTRİNİ
NYT'de yer alan Thomas Friedman imzalı yazıda, ABD yönetiminde Orta Doğu için üç aşamalı bir "Biden doktrini"nin oluşmak üzere olduğu belirtildi.
İRAN GÜÇLENİP İSRAİL İZOLE OLACAK
Joe Biden yönetiminin, İsrail ve Gazze'deki saldırıları ile İran ve bölgeyi kapsayan bir stratejisinin ortaya çıkmak üzere olduğu aktarılan yazıda, "Biden doktrini" olarak adlandırılan bu stratejinin olmaması halinde ise "Orta Doğu'daki krizin İran'ı güçlendireceği, İsrail'i izole edeceği ve ABD'nin olayları etkileme yeteneğini parçalayacağı" yorumuna yer verildi.
MİSİLLEME YAPILACAK MI?
Yazıda, bu doktrinin ilk ayağının İran'a karşı güçlü ve kararlı bir duruşun yanı sıra Ürdün-Suriye sınırında 3 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıya cevaben "İran'ın bölgedeki vekillerine" karşı güçlü misilleme yapılmasını da içerdiği belirtildi.
ABD FİLİSTİN'İ TANIYACAK MI?
İkinci ayağının ise "Filistin devletini desteklemek amacıyla ABD'nin eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik girişimi" olacağı belirtilen yazıda, bunun "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde askerden arındırılmış bir Filistin devletinin ABD tarafından bir tür tanınmasını" içereceği değerlendirmesi yapıldı.
İSRAİL TEHDİT EDİLMEYECEK
Yazıda bu aşamanın ancak Filistinlilerin bu devletin "uygulanabilir ve İsrail'i tehdit etmeyecek" olduğunu garantiye almasıyla mümkün olacağı savunuldu.
Friedman yazısında ayrıca, Biden yönetimi yetkililerinin, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin farklı biçimler konusunda ABD hükümeti içinde ve dışında uzmanlara danıştığı da vurguladı.
SUUDİ ARABİSTAN İLE NORMALLEŞME
Biden doktrinin üçüncü aşamasında ise genişletilmiş bir ABD-Suudi Arabistan güvenlik ittifakının yer alacağı ve bunun Suudilerin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini de içereceği iddiasına yer verildi.
Yazıda, bu aşamanın, İsrail'in Filistin devletine giden bir diplomatik sürece hazır olması koşuluyla gerçekleşeceği yorumu yapıldı.
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