ABD medyası yazdı! Biden doktrini devreye girecek! Bomba Filistin iddiası...

İRAN GÜÇLENİP İSRAİL İZOLE OLACAK

Joe Biden yönetiminin, İsrail ve Gazze'deki saldırıları ile İran ve bölgeyi kapsayan bir stratejisinin ortaya çıkmak üzere olduğu aktarılan yazıda, "Biden doktrini" olarak adlandırılan bu stratejinin olmaması halinde ise "Orta Doğu'daki krizin İran'ı güçlendireceği, İsrail'i izole edeceği ve ABD'nin olayları etkileme yeteneğini parçalayacağı" yorumuna yer verildi.

MİSİLLEME YAPILACAK MI?

Yazıda, bu doktrinin ilk ayağının İran'a karşı güçlü ve kararlı bir duruşun yanı sıra Ürdün-Suriye sınırında 3 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıya cevaben "İran'ın bölgedeki vekillerine" karşı güçlü misilleme yapılmasını da içerdiği belirtildi.