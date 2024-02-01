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ABD Husilere ait füze İHA ve kontrol merkezini vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2024
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ABD Husilere ait füze İHA ve kontrol merkezini vurdu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün Husilerin fırlatmaya hazırladığı bir füzenin, tespit edilen 10 insansız hava aracının (İHA) ve bu araçların kontrolünün sağlandığı merkezin vurulduğunu duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree ise ABD’ye ait olduğunu belirttiği ‘KOI’ adlı ticari geminin hedef alındığını söyledi.

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