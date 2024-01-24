İsveç'in NATO'ya katılma talebi TBMM'de kabul edildi! Dünya basını çalkalandı
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılma talebini kabul etti. Dünya basını bu kritik gelişmeyi manşetlerinden çarpıcı başlıklarla duyurdu. Türkiye'nin onayından sonra İsveç'e ittifaka katılması için onay vermeyen tek ülkenin Macaristan olduğu hatırlatıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kritik bir oylamaya ev sahipliği yaptı. Meclis Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya katılım protokolü oylandı.
346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 ret oyuyla İsveç'in NATO'ya katılımına onay çıktı.
Teklife AK Parti, CHP ve MHP evet oyu verirken, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüda-Par, TİP, Demokrat Parti ve DSP milletvekilleri hayır oyu kullandı.
İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanması dünya basınında geniş yer buldu.
İsveç'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Espressen, TBMM'den onay alan İsveç'in NATO üyeliğini son dakika olarak duyurdu.
Gazetenin internet sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı ile TBMM'nin görsellerinin yer aldığı manşette "Türkiye'den İsveç'e onay, geriye Macaristan kaldı" başlığı yer aldı.
İsveç'te yayın yapan Dagens Nyheter, TBMM'nin İsveç'e NATO vizesi vermesini son dakika olarak manşetten duyurdu.
Gazetenin internet sitesinde yer alan haber "Türkiye parlamentosu NATO başvurusunu onayladı" başlığıyla yer aldı.
Haberde, "Birkaç saat süren tartışmanın ardından Türk parlamentosu İsveç'in NATO başvurusuna evet oyu verdi. Artık geriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı imzalaması kaldı." ifadeleri yer aldı.
Haberde ayrıca Başbakan Ulf Kristersson'un "Tam üyeliğe bir adım daha yaklaştık" açıklamasına da yer verildi.
Almanya basını da İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü sayfalarına taşıdı.
Ülkenin saygın yayın kuruluşu Bild Gazetesi, "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı" başlığını kullandı. Haberde "Türkiye İsveç'in NATO'ya girmesine yeşil ışık yaktı. Kararla Meclis, Ankara ile Stockholm arasında 20 aydır süren müzakerelere son verdi." denildi.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ise "Türkiye, aylar süren gecikmenin ardından İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi" başlığıyla haberi duyurdu.
Fransız Le Monde de TBMM'den İsveç'in NATO üyeliğine onayı sayfalarına taşıdı.
Gazete, "TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Artık yalnızca Viktor Orban'ın Macaristan'ından yeşil ışık alınmasını gerektiren İsveç'in adaylığı, Türk milletvekilleri tarafından 287 kabul ve 55 aleyhte oyla onaylandı." ifadeleriyle haberi duyurdu.
THE WALL STREET JOURNAL
The Wall Street Journal'da İsveç ve Türkiye arasındaki uzun süren diplomatik sürece vurgu yapıldı. Türkiye'nin geçen yıl Finlandiya'ya da NATO üyeliği için onay verdiği hatırlatıldı. İsveç'in NATO'ya katılımı, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı ittifakın tarihi genişlemesi olarak nitelendirildi.
THE NEW YORK TIMES
The New York Times, haberi "Türkiye İsveç'in NATO hedefini destekliyor" başlığıyla verdi. Kararın Rusya'ya karşı Ukrayna savaşında caydırıcılığı artıracağına yönelik yorum yapıldı. İsveç'in NATO'ya üyeliği için geriye Macaristan'ın onayının kalacağı belirtildi.
CNN INTERNATIONAL
CNN International da artık Macaristan'ın onay sürecinin beklendiğine vurgu yaptı. Başbakan Victor Orban'ın, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u, katılım şartlarını görüşmek için Budapeşte'ye çağırdığı hatırladıldı.
İNGİLİZ THE GUARDIAN GAZETESİ
İngiliz The Guardian gazetesi de "Türk Parlamentosu İsveç'in başvurusunu onayladı" başlığını attı. Bunun İsveç'i NATO üyeliğine bir adım daha yaklaştırdığına dikkat çekildi.
FINANCIAL TIMES
Financial Times da İsveç'in Rusya'nın Ukrayna isgaliyle yüzyıllardır süren bağımsızlığını sona erdirdiğini hatırlattı. İsveç'in ittifaka girmek için uzun süredir mücadele ettiği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ramazan Şimşek hayatı ve siyasi kariyeri...
- Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Asım Balcı mesleği ne? İşte hayatı ve kariyeri...
- Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Veysel Tiryaki hayatı ve kariyeri...
- Emekliye yeni maaş farkları meydana çıktı! SSK, BAĞ-KUR'luya 11.68'lik refah eklentisiyle büyük zam! 4A-4B'liye %49'luk kök aylık tablosu...
- Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz
- Umut Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan neden ayrıldı, Türkiye'ye neden dönüyor?
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...
- 28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz
- GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- İOKBS başvuru tarihi 2024 | MEB Bursluluk SINAVI başvuruları ne zaman, başladı mı? Burs ödemesi ne kadar? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar...
- İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...
- C vitamini limonun bilinmeyen mucizevi faydası! Uyurken başucunuza böyle koyarsanız...