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İsveç'in NATO'ya katılma talebi TBMM'de kabul edildi! Dünya basını çalkalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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İsveç’in NATO’ya katılma talebi TBMM’de kabul edildi! Dünya basını çalkalandı

TBMM, İsveç'in NATO'ya katılma talebini kabul etti. Dünya basını bu kritik gelişmeyi manşetlerinden çarpıcı başlıklarla duyurdu. Türkiye'nin onayından sonra İsveç'e ittifaka katılması için onay vermeyen tek ülkenin Macaristan olduğu hatırlatıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kritik bir oylamaya ev sahipliği yaptı. Meclis Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya katılım protokolü oylandı.

346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 ret oyuyla İsveç'in NATO'ya katılımına onay çıktı.

Teklife AK Parti, CHP ve MHP evet oyu verirken, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüda-Par, TİP, Demokrat Parti ve DSP milletvekilleri hayır oyu kullandı.

İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanması dünya basınında geniş yer buldu.

İsveç'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Espressen, TBMM'den onay alan İsveç'in NATO üyeliğini son dakika olarak duyurdu.

Gazetenin internet sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı ile TBMM'nin görsellerinin yer aldığı manşette "Türkiye'den İsveç'e onay, geriye Macaristan kaldı" başlığı yer aldı.

İsveç'te yayın yapan Dagens Nyheter, TBMM'nin İsveç'e NATO vizesi vermesini son dakika olarak manşetten duyurdu.

Gazetenin internet sitesinde yer alan haber "Türkiye parlamentosu NATO başvurusunu onayladı" başlığıyla yer aldı.

Haberde, "Birkaç saat süren tartışmanın ardından Türk parlamentosu İsveç'in NATO başvurusuna evet oyu verdi. Artık geriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı imzalaması kaldı." ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca Başbakan Ulf Kristersson'un "Tam üyeliğe bir adım daha yaklaştık" açıklamasına da yer verildi.

Almanya basını da İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü sayfalarına taşıdı.

Ülkenin saygın yayın kuruluşu Bild Gazetesi, "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı" başlığını kullandı. Haberde "Türkiye İsveç'in NATO'ya girmesine yeşil ışık yaktı. Kararla Meclis, Ankara ile Stockholm arasında 20 aydır süren müzakerelere son verdi." denildi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ise "Türkiye, aylar süren gecikmenin ardından İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi" başlığıyla haberi duyurdu.

Fransız Le Monde de TBMM'den İsveç'in NATO üyeliğine onayı sayfalarına taşıdı.

Gazete, "TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Artık yalnızca Viktor Orban'ın Macaristan'ından yeşil ışık alınmasını gerektiren İsveç'in adaylığı, Türk milletvekilleri tarafından 287 kabul ve 55 aleyhte oyla onaylandı." ifadeleriyle haberi duyurdu.

THE WALL STREET JOURNAL

The Wall Street Journal'da İsveç ve Türkiye arasındaki uzun süren diplomatik sürece vurgu yapıldı. Türkiye'nin geçen yıl Finlandiya'ya da NATO üyeliği için onay verdiği hatırlatıldı. İsveç'in NATO'ya katılımı, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı ittifakın tarihi genişlemesi olarak nitelendirildi.

THE NEW YORK TIMES

The New York Times, haberi "Türkiye İsveç'in NATO hedefini destekliyor" başlığıyla verdi. Kararın Rusya'ya karşı Ukrayna savaşında caydırıcılığı artıracağına yönelik yorum yapıldı. İsveç'in NATO'ya üyeliği için geriye Macaristan'ın onayının kalacağı belirtildi.

CNN INTERNATIONAL

CNN International da artık Macaristan'ın onay sürecinin beklendiğine vurgu yaptı. Başbakan Victor Orban'ın, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u, katılım şartlarını görüşmek için Budapeşte'ye çağırdığı hatırladıldı.

İNGİLİZ THE GUARDIAN GAZETESİ

İngiliz The Guardian gazetesi de "Türk Parlamentosu İsveç'in başvurusunu onayladı" başlığını attı. Bunun İsveç'i NATO üyeliğine bir adım daha yaklaştırdığına dikkat çekildi.

FINANCIAL TIMES

Financial Times da İsveç'in Rusya'nın Ukrayna isgaliyle yüzyıllardır süren bağımsızlığını sona erdirdiğini hatırlattı. İsveç'in ittifaka girmek için uzun süredir mücadele ettiği belirtildi.

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