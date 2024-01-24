İsveç’in NATO’ya katılma talebi TBMM’de kabul edildi! Dünya basını çalkalandı

İNGİLİZ THE GUARDIAN GAZETESİ

İngiliz The Guardian gazetesi de "Türk Parlamentosu İsveç'in başvurusunu onayladı" başlığını attı. Bunun İsveç'i NATO üyeliğine bir adım daha yaklaştırdığına dikkat çekildi.

FINANCIAL TIMES

Financial Times da İsveç'in Rusya'nın Ukrayna isgaliyle yüzyıllardır süren bağımsızlığını sona erdirdiğini hatırlattı. İsveç'in ittifaka girmek için uzun süredir mücadele ettiği belirtildi.