İşgalci İsrail’in Cumhurbaşkanı Herzog hakkında Davos ziyareti sırasında suç duyurusunda bulunuldu

BATILI SUÇLULAR DETAYI

Grup, İsviçre'nin bir soruşturma yürütmekle yükümlü olduğuna inanıyor. İsviçre, daha önce eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in durumunda olduğu gibi, diplomatik dokunulmazlığı daha önce de birçok kez göz ardı etmişti. Grup bunun "Batılı suçlular" için de geçerli olması gerektiğini savundu. Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl 15-19 Ocak tarihlerinden Davos'ta düzenlendi.