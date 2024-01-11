Gazze’de insanlık dışı insan kıyımı! İşgalci İsrail’in saldırılarında 23 binden fazla masum sivil şehit oldu

SALGIN HASTALIKLAR VE YARDIM TALEBİ

Saldırıların başladığı tarihten bu yana 500 bin salgın hastalık vakası tespit edildiği, havanın soğumasıyla birlikte 1 milyon 900 bin yerinden edilmiş kişinin kalabalık barınma merkezlerinde solunum, deri ve diğer bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya kaldığı dile getirildi.

Sağlık Bakanlığının, yaralıların hayatlarının kurtarılması amacıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerdeki sağlık ekiplerine destek olmak üzere 8 uluslararası sağlık ekibini kabul ettiği kaydedilen açıklamada, uluslararası kurumlara Gazze'ye sağlık ekibi ve sahra hastanesi gönderme çağrısı yapıldı.