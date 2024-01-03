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ABD'den Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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ABD’den Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satış süreciyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, F-16'lar da dahil iki ülkeyle ilgili konular üzerinde hassas şekilde çalıştıkları vurgulandı.

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