CANLI TAKİP | Gazze'de insanlık dışı katliam var! 19 bin 453 sivil hayatını kaybetti
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivil katliamı bitmek bilmiyor. Gazze'de binlerce kişinin sığındığı hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan katillerin düzenlediği saldırılarda 19 bin 453 sivil hayatını kaybederken, 52 bin 286 sivil de yaralandı. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
GAZZE'DE İNSANLIK DIŞI KATLİAM VAR!
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda 19 bin 453 sivilin hayatını kaybettiğini, 52 bin 286 sivilin ise yaralandığını duyurdu.
BATI ŞERİA'YA BASKINLAR DEVAM EDİYOR
Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenledi. Wafa haber ajansı baskın sırasında İsrail'e ait bir keşif uçağının Nablus üzerinde seyrettiğini bildirdi. Başkında, bir Filistinli genç gerçek mermi ile vurularak öldürüldü. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da ayrıca; Nablus Şehitler Kavşağı ve Filistin Caddesi bölgeleri, Nablus yakınlarındaki Beita kasabası, El-Bireh şehrindeki Am'ari mülteci kampı, Beytüllahim'deki Aida ve El-Azza mülteci kampları, Tubas'ın kuzeyindeki Akabe kasabası, Ramallah'ın kuzeybatısında Abwein'e baskın düzenledi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR:
17:09 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırıları sonucu can kaybı 19 bin 453'e yükseldi. 52 bin 286 kişi yaralandı.
ESİR TAKASIYLA İLGİLİ KRİTİK TEMAS
15.22 İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılmasını görüşmek için İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün bir araya geldiği bildirildi.
İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılması kapsamında yapılan görüşmenin Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildiği belirtildi.
Yeni bir esir takası için Barnea, Al Sani ve Burns'ün yaptığı görüşmenin öncekilere göre daha uzun, karmaşık ve zorlu geçmesinin beklendiği aktarıldı.
Söz konusu görüşmelerin ne kadar süreceği veya şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda 24 Kasım'da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara "insani ara"yı da kapsayan esir takası mutabakatına varılmıştı. 24 Kasım'da başlayan ve 7 gün süren "insani ara" kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 83 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.
İsrail askerlerinin Gazze'de ellerinde beyaz bayrak taşımalarına rağmen 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardında Tel Aviv yönetimi üzerinde Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varması konusunda baskılar artmıştı.
Gazze'de Hamas'ın elinde 100'den fazla İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.
GEÇ KALDIN SİYONİST
13.45 Soykırımcı İsrail ordusu dün Hamas'ın bugüne kadarki en büyük tünelini ortaya çıkardığını iddia etmişti. El Kassam Tugayları ise İsrail'in iddiasına "Geç geldin görev zaten tamamlanmıştı." notu ile bir video yayımlayarak cevap verdi.
12.19 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Tubas kenti yakınlarındaki El Fara mülteci kampına düzenlediği baskında dört Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.
08:24 Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
02:39 İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1 gazeteciyi daha öldürdü
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail bombardımanında Filistinli bir gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.
Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda ailesinin evini bombalaması sonucu gazeteci Hanin el-Kaştan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 95'e yükseldiği kaydedildi.
02:00 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor
srail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail saldırıları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenler ve yaralılar, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
01:43 Kemal Advan Hastanesi'nin sağlık personelinin basın açıklaması sırasında İsrail askerleri ateş açtı
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin önünde sağlık personelinin basın açıklaması yaptığı sırada İsrail askerleri ateş açtı. İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde hastaneye baskın yapmış, çekilirken de büyük yıkım yaparak hastaneyi kullanılamaz halde bırakmıştı.
00:58 DSÖ: Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde yaşananlar karşısında "dehşete kapıldık"
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