CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık dışı katliam var! 19 bin 453 sivil hayatını kaybetti

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR:

17:09 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırıları sonucu can kaybı 19 bin 453'e yükseldi. 52 bin 286 kişi yaralandı.

ESİR TAKASIYLA İLGİLİ KRİTİK TEMAS



15.22 İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılmasını görüşmek için İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün bir araya geldiği bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılması kapsamında yapılan görüşmenin Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni bir esir takası için Barnea, Al Sani ve Burns'ün yaptığı görüşmenin öncekilere göre daha uzun, karmaşık ve zorlu geçmesinin beklendiği aktarıldı.