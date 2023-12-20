Kıyım harekatı sona erecek mi?

Katil İsrail ordusu, üç vatandaşını yanlışlıkla öldürünce, Tel Aviv'de işler tersine dönmüş gibi görünüyor. Baskılara dayanamayan Cumhurbaşkanı Herzog, bir açıklama yaparak "yeni bir insani araya hazırız" mesajı verdi. Ancak Hamas, kıyım operasyonu durmadan, masaya oturmamakta kararlı.

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