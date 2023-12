Gazze’de şehit sayısı 20 bine yaklaştı! İşgalci İsrail durmak bilmiyor

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 412'ye, yaralı sayısın 50 bin 100'e yükseldiğini açıkladı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 67. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 207 kişinin hayatını kaybettiği, 450 kişinin yaralandığını duyurdu. El-Kudra, son can kayıplarıyla birlikte saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 412'ye, yaralananların sayısının ise 50 bin 100'e yükseldiğini belirtti. El-Kudra, İsrail askerlerinin ambulansları engellediğini, saldırılarda yaralananların kan kaybından ölmesine yol açtığını vurguladı.