Gazze'de şehit sayısı 20 bine yaklaştı! İşgalci İsrail durmak bilmiyor
İşgalci İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 412'ye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü, bölgede sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 412'ye, yaralı sayısın 50 bin 100'e yükseldiğini açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 67. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 207 kişinin hayatını kaybettiği, 450 kişinin yaralandığını duyurdu. El-Kudra, son can kayıplarıyla birlikte saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 412'ye, yaralananların sayısının ise 50 bin 100'e yükseldiğini belirtti. El-Kudra, İsrail askerlerinin ambulansları engellediğini, saldırılarda yaralananların kan kaybından ölmesine yol açtığını vurguladı.
DSÖ'DEN İSRAİL'E TEPKİ: VİCDANSIZLIK
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ambulansların engellenmesi ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları "vicdansızlık" olarak nitelendirdi.
DSÖ'nün resmi internet sitesinden, Gazze'nin kuzeyinde durumu kritik olan hastaların nakli ve hastaneye malzeme ulaştırılması esnasında yaşanan gecikmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, bir DSÖ ekibinin Filistin Kızılayı ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile işbirliği içinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne tıbbi malzeme ulaştırmak, hastanedeki durumu değerlendirmek ve kritik durumdaki hastaları güneydeki bir hastaneye nakletmek üzere yüksek riskli bir görevi tamamladığı belirtildi.
Görev kapsamında 1500 hastayı tedavi etmeye yetecek kadar malzeme teslim edildiği aktarılan açıklamada, sağlık durumu kritik 19 hastanın da daha iyi bakım alabilmeleri için Gazze'nin güneyindeki Nasır Tıp Merkezi'ne nakledildikleri ifade edildi.
Açıklamada, görev kapsamında şehrin kuzeyine giderken DSÖ ekibinin de yer aldığı BM konvoyunun askeri kontrol noktalarında denetlemeye tabi tutulduğu, ambulans ekiplerinin kimlik tespiti adı altında araçlarından ayrılmak zorunda bırakıldığı kaydedildi.
İki Filistin Kızılayı personelinin bir saatten fazla gözaltında tutulması yoluyla görevin geciktirildiğine işaret edilen açıklamada, DSÖ personelinin, gözaltına alınan sağlık personellerinden birinin "silah zoruyla diz çöktürüldüğünü ve daha sonra görüş alanının dışına çıkarılarak, burada taciz edildiği, dövüldüğü, soyulduğu ve arandığını" bildirdiği aktarıldı.
Açıklamada, ekipler Gazze'ye girerken tıbbi malzeme taşıyan yardım kamyonu ile ambulanslardan birinin kurşunların hedefi olduğuna dikkati çekildi.
Nakledilmek üzere El-Ehli Baptist Hastanesi'nden alınan hastaların da bulunduğu konvoyun, Gazze'nin güneyine dönerken aynı askeri kontrol noktasında tekrar durdurulduğu belirtilen açıklamada, bu sefer Filistin Kızılayı personellerinin yanı sıra hastaların da güvenlik kontrolü adı altında ambulansları terk etmek zorunda bırakıldığı vurgulandı.
Açıklamada, ambulanslarda kalan ve durumu kritik olan hastaların ise İsrail askerleri tarafından arandığı belirtildi.
Gidiş yolunda daha önce geçici olarak gözaltına alınan Filistin Kızılayı personellerinden birinin ikinci kez sorgulanmak üzere İsrail güçleri tarafından götürüldüğü aktarılan açıklamada, DSÖ ve beraberindeki heyetin, bu kişinin serbest bırakılması için çok sayıda girişimde bulunduğu, ancak 2,5 saatten fazla bir süre sonra hasta ve çalışanların güvenliği için tehlikeli bölgeyi terk etmek durumunda kaldığı bildirildi.
Açıklamada, geciktirilen nakil işlemi sırasında yaralı hastalardan birinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
18 Kasım'da da aralarında Filistin Kızılayı'ndan personellerin de bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada, bunlardan 4'ünün sağlık durumları ve nerede tutulduklarına dair hiçbir bilginin verilmediği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu sağlık personellerinin gözaltına alınması ve sağlık hizmetlerinin geciktirilmesine yönelik adımların kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Ambulansların engellenmesi ve insani yardım ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar vicdansızlıktır." ifadesine yer verildi.
DSÖ ve ortaklarının Gazze'de kalıp halka yardım etmeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, şehirde kötüleşen sağlık sisteminin güçlendirilmesi, yakıt, ilaç ve diğer temel malzemelerin tedarik edilmesi, hastalık ve açlığın önlenmesi için tek geçerli çözümün "sürekli ateşkes" olduğu belirtildi.
Açıklamada, tüm bu olayların yaşanmaması adına insani yardım alanının korunması çağrısı yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A SPOR CANLI YAYIN İZLE! 12 Aralık 2023 A SPOR yayın akışı / canlı yayın linki...
- 2024 TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? toki.gov.tr
- TOKİ açık arttırma satışı "emlakmuzayede.com.tr" | 13-14 Aralık konut, iş yeri satışı sonuçları ne zaman açıklanır? Ankara, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli...
- Taşeron ve kamu işçisi 2. tediye ödemesi ne zaman? Aralık 4D'liye ikramiye ödemesi ne kadar, kaç TL? 2024 İLAVE TEDİYE ödeme takvimi...
- Gelinim Mutfakta 12 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Bugün birinci kim oldu?
- Kopenhag maçına saatler kala Galatasaray'a 13 milyon euroluk yıldız! Türk futbolunda asrın transferi
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? GS gruptan nasıl çıkar, hangi durumlarda elenir?
- 2024'te fişi çekilecek! Kimliklerde yeni dönem başlıyor! B sınıfı ehliyeti olanlar...
- 5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi (ÇKS) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...
- AVPGY HALKA ARZ TARİHİ 2023: Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama işlemi...
- Genel Af son durum 2023 | Mahkumlara af var mı, yok mu, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri...
- TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama! tbmm.gov.tr duyurular...