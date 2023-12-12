Gazze’de şehit sayısı 20 bine yaklaştı! İşgalci İsrail durmak bilmiyor

Açıklamada, bir DSÖ ekibinin Filistin Kızılayı ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile işbirliği içinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne tıbbi malzeme ulaştırmak, hastanedeki durumu değerlendirmek ve kritik durumdaki hastaları güneydeki bir hastaneye nakletmek üzere yüksek riskli bir görevi tamamladığı belirtildi.

Görev kapsamında 1500 hastayı tedavi etmeye yetecek kadar malzeme teslim edildiği aktarılan açıklamada, sağlık durumu kritik 19 hastanın da daha iyi bakım alabilmeleri için Gazze'nin güneyindeki Nasır Tıp Merkezi'ne nakledildikleri ifade edildi.