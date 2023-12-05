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Katil İsrail'den bitmeyen soykırım! Mülteci kampına saldırı sonrası en az 50 can kaybı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Katil İsrail’den bitmeyen soykırım! Mülteci kampına saldırı sonrası en az 50 can kaybı...

Katil İsrail Gazze Şeridi'nde büyük katliamına devam ederken bölgedeki can kaybı giderek artıyor. Filistin resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'deki Han Yunus kenti ile Deyr el-Belah'taki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. İşte detaylar...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi.

EN AZ 50 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

11.20 Filistin resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'deki Han Yunus kenti ile Deyr el-Belah'taki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.

ÖLEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI 78

10.43 İsrail ordusu, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 78'e çıktığını bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda biri subay 3 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.

"GAZZE'DE HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

08.56 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Hastaneler değil, barınaklar değil, mülteci kampları değil. Kimse güvende değil. Çocuklar değil. Sağlık çalışanları değil. İnsanlar değil" dedi.

130 TÜRK VATANDAŞI İSTANBUL'DA

05.41 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

KATİL ORDUSU: ARAŞTIRACAĞIZ

01.26 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze sınırındaki komando birliklerinin Hamas'ın saldırısından 2 gün önce işgal altındaki Batı Şeria'ya nakledilmesinin araştırılacağını söyledi.

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