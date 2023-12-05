Katil İsrail’den bitmeyen soykırım! Mülteci kampına saldırı sonrası en az 50 can kaybı...

"GAZZE'DE HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

08.56 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Hastaneler değil, barınaklar değil, mülteci kampları değil. Kimse güvende değil. Çocuklar değil. Sağlık çalışanları değil. İnsanlar değil" dedi.

130 TÜRK VATANDAŞI İSTANBUL'DA

05.41 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.