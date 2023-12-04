İşgalci İsrail’in Gazze’deki katliamında bilanço ağırlaşıyor! Şehit sayısı artıyor

HASTANELERDEN CESETLER TAŞIYOR

13.55 Gazze'de ateşkesin sona ermesinin ardından saldırılara tüm hızıyla devam eden soykırımcı İsrail, yüzlerce sivili katletti. Pazartesi günü sabah saatlerinden bu yana Gazze'deki hastanelere onlarca ceset geldiği bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı genel müdürü Münir el-Barş, El Cezire'ye "Ölü beden akınıyla karşı karşıyayız. Hastanelerimiz artık mağdurlara herhangi bir yardım sunamıyor." dedi. El-Bersh, tüm tıbbi ekipmanların İsrail işgal askerleri tarafından imha edildiğini söyledi.

Birkaç saat içinde Gazze'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi'nin elektriğinin kesileceğini söyleyen el Berş, Filistinli bir kurban El Avda Hastanesi'ne taşınırken sağlık çalışanları ve ambulansların hedef alındığını ve bir görevlinin vurulduğunu söyledi.

40.000 yaralıdan yalnızca 400'ünün güneydeki Refah geçiş kapısına ulaştığını söyleyen el Berş, "Bu, saldırgan, cani bir düşmandır; Tek hedefi var: Soğukkanlılıkla sivilleri öldürmek" dedi.

13.52 İşgalci İsrail güçleri, Kalendiya Mülteci Kampı'nda bulunan Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi.

12.34 El Kassam mücahitleri Şeyh Rıdvan bölgesinde sıfır mesafeden çok sayıda düşman askerine saldırarak üslerine sağ salim geri dönüyor.

12.21 El Kassam Tugayları, Kibbutz "Nirim"i 114 mm kısa menzilli "Rajom" füze sistemiyle bombaladı.

12.05 George Mason Üniversitesi'nden profesör Muhammed Cherkaoui, İsrail'in yenilenen askeri harekatının Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki nüfusu azaltma yönündeki orijinal planının bir parçası olduğunu söylüyor.

"Önemli olan kayıplar ya da düşmanın Hamas olarak algılanması değil, daha çok Gazze Şeridi'nin jeopolitiğini nasıl yeniden yapılandırabileceğimizle ilgili. O (Netanyahu) hâlâ bu Filistinlilerin bir kısmını Sina'ya, bir kısmını da işgal altındaki Batı Şeria'daki Ürdün'e doğru itebileceğine inanıyor" şeklinde konuşan Cherkaoui, "Yani şimdi onun orijinal planına geri dönüyoruz. Bu öldürme doğruluğunun giderek daha da artacağını düşünüyorum" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in İsrail'in bir sonraki aşamada uluslararası hukuka uyması ve sivilleri koruması gerektiğini söylediği Tel Aviv'i ziyaretinden sonra ABD'nin pek bir şey yapmadığını belirten Cherjaoui, "Gerçek, söylenen sözden farklıdır." dedi.