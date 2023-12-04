İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamında bilanço ağırlaşıyor! Şehit sayısı artıyor
Gazze'de sona eren insani aranın ardından işgalci İsrail güçleri yeniden saldırıya başladı. Bölgede İsrail güçleri kara saldırısını genişletirken, Batı Şeria'da da tutuklama kampanyası sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda ölenlerin sayısının 376 kişi daha artarak 15 bin 899'a yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini çocuk ve kadınlar oluşturuyor. İsrail, Gazze'deki adalet binasını da vurdu. O anlar saniye saniye kaydedildi. İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
Soykırımcı İsrail insani aranın sona erdirilmesinin ardından soykırıma devam ediyor. Gazze'de üç günde yüzlerce Filistinliyi öldüren ve Batı Şeria'da tutuklama kampanyası yürüten terör devleti İsrail, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de iki kargo gemisini hedef almasının ardından kara saldırısını genişletiyor.
Geçtiğimiz günkerde ABD'nin "Kalıcı ateşkese karşıyız" açıklamasını işaret fişeği olarak gören soykırımcı İsrail cuma sabah saatlerinde Gazze'yi yeniden hedef almaya başladı ve yüzlerce kişiyi öldürdü.
İsrail Savunma Kuvvetleri, pazar günü Gazze'de Yüksek Adalet Divanı binasını bombaladığına dair görüntüler paylaştı.
Terör devleti İsrail, Filistinlileri Gazze'den sürme planı kapsamında Gazze'nin 600 parsele bölündüğü haritalar dağıttı. Üzerinde QR kodlar bulunan haritada sözde güvenli bölgeler işaret edildi. Öte yandan soykırımcı İsrail'in QR kodları ile işaret ettiği bölgelerde Filistinlileri katliama tabi tutacağı biliniyor.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:
17.10 İşgalci İsrail güçleri, Gazze'de bulunan adalet binasını da hedef aldı.
15.57 Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalandiya mülteci kampına düzenlediği baskında 33 yaşında bir Filistinli öldürüldü. Filistin haber ajansı WAFA, sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait 40 cipin buldozer eşliğinde kampa ve mahalleye baskın düzenlediğini bildirdi. Ordunun mermi ve göz yaşartıcı gaz atması sonucu en az 17 Filistinli yaralandı.
15.09 El Kassam Tugayları, siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i füzelerle bombaladı.
15.02 BM AÇIKLADI: GAZZE NÜFUSUNUN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI YERİNDEN OLDU
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail saldırılarında nüfusun yüzde 80'inden fazlasına karşılık gelen yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden olduğunu açıkladı.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNWRA) yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlasına denk gelen 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi.
7 Ekimden bu yana 111 UNRWA çalışanının İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, 2 Aralık itibarıyla 1,2 milyon yerinden edilen kişinin 156 UNRWA merkezine sığındığı aktarıldı.
Öte yandan 7 Ekim'den bu yana 85 UNRWA merkezinin 117 kez saldırıların hedefi olduğuna işaret edilerek, 30 merkezin doğrudan vurulduğu, 55 merkezin de ikincil hasar aldığı kaydedildi.
14.31 El Kassam Tugayları, soykırımcı İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Aşkelon'u füze bombardımanına tuttu.
HASTANELERDEN CESETLER TAŞIYOR
13.55 Gazze'de ateşkesin sona ermesinin ardından saldırılara tüm hızıyla devam eden soykırımcı İsrail, yüzlerce sivili katletti. Pazartesi günü sabah saatlerinden bu yana Gazze'deki hastanelere onlarca ceset geldiği bildirildi.
Gazze Sağlık Bakanlığı genel müdürü Münir el-Barş, El Cezire'ye "Ölü beden akınıyla karşı karşıyayız. Hastanelerimiz artık mağdurlara herhangi bir yardım sunamıyor." dedi. El-Bersh, tüm tıbbi ekipmanların İsrail işgal askerleri tarafından imha edildiğini söyledi.
Birkaç saat içinde Gazze'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi'nin elektriğinin kesileceğini söyleyen el Berş, Filistinli bir kurban El Avda Hastanesi'ne taşınırken sağlık çalışanları ve ambulansların hedef alındığını ve bir görevlinin vurulduğunu söyledi.
40.000 yaralıdan yalnızca 400'ünün güneydeki Refah geçiş kapısına ulaştığını söyleyen el Berş, "Bu, saldırgan, cani bir düşmandır; Tek hedefi var: Soğukkanlılıkla sivilleri öldürmek" dedi.
13.52 İşgalci İsrail güçleri, Kalendiya Mülteci Kampı'nda bulunan Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi.
12.34 El Kassam mücahitleri Şeyh Rıdvan bölgesinde sıfır mesafeden çok sayıda düşman askerine saldırarak üslerine sağ salim geri dönüyor.
12.21 El Kassam Tugayları, Kibbutz "Nirim"i 114 mm kısa menzilli "Rajom" füze sistemiyle bombaladı.
12.05 George Mason Üniversitesi'nden profesör Muhammed Cherkaoui, İsrail'in yenilenen askeri harekatının Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki nüfusu azaltma yönündeki orijinal planının bir parçası olduğunu söylüyor.
"Önemli olan kayıplar ya da düşmanın Hamas olarak algılanması değil, daha çok Gazze Şeridi'nin jeopolitiğini nasıl yeniden yapılandırabileceğimizle ilgili. O (Netanyahu) hâlâ bu Filistinlilerin bir kısmını Sina'ya, bir kısmını da işgal altındaki Batı Şeria'daki Ürdün'e doğru itebileceğine inanıyor" şeklinde konuşan Cherkaoui, "Yani şimdi onun orijinal planına geri dönüyoruz. Bu öldürme doğruluğunun giderek daha da artacağını düşünüyorum" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in İsrail'in bir sonraki aşamada uluslararası hukuka uyması ve sivilleri koruması gerektiğini söylediği Tel Aviv'i ziyaretinden sonra ABD'nin pek bir şey yapmadığını belirten Cherjaoui, "Gerçek, söylenen sözden farklıdır." dedi.
11.36 El Kassam Tugayları işgal altındaki Majin şehrinin doğusundaki siyonist mevzilerini füze bombardımanıyla hedef aldıklarını bildirdi.
10.45 Soykırımcı İsrail ordusu Han Yunus'un bazı bölgelerinde yaşayan Filistinlileri güneye doğru tahliyeye çağırdı. QR kodlu çağrıyı yineleyen soykırım ordusu Filistinlileri Gazze'den tamamen çıkarmaya çalışıyor.
07.35 Wafa haber ajansına göre İsrail güçleri, Batı Şeria'da birçok bölgeye düzenlenen saldırının ardından Cenin, Silwad, Jaffna, Celazun, Kalkilya ve El Halil'de çok sayıda kişiyi tutukladı.
03:48 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.
Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.
Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.
Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.
İstanbul'a gelen vatandaşları karşılayan bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
02:53 Katar: İsrail'in Gazze'ye saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor
02:38 İsrail'in Gazze'de hastane girişine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nin girişine düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
02:03 İsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam edeceklerini belirterek "İsrail ordusu, Hamas'ın her yerleşkesine doğru hareket ediyor." dedi.
01.25 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 ambulansa ateş açarak 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyindeki El-Faluce bölgesinde 2 ambulansa ateş açtı.
Saldırıda Filistin Kızılayı ekibinden 2 ilkyardım görevlisi ile bir yaralı vuruldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gönül Dağı'nda gözyaşları sel olurken teselli o isim oldu! Kahreden olayın ardından sevilen karakter geri döndü!
- Gelinim Mutfakta 4 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı?
- Yalova'da okullar tatil mi edildi son dakika? 4 Aralık Yalova'da okullar tatil mi, kaç gün?
- Bursa'da okullar tatil mi son dakika? Bursa'da bugün ve yarın okullar tatil olacak mı? MEB son dakika açıklamalar...
- GOOGLE DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR? Android - Iphone deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?
- İstanbul'da tekrar deprem olur mu? BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ bekleniyor mu, öncüsü mü?
- İstanbul deprem son dakika! 4 Aralık 2023 İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde son dakika? Yalova, Bursa, Kocaeli, Edirne...
- Yargı YEKTA öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı dizisi Uğur Polat kimdir, diziden ayrıldı mı?
- Sosyal yardım alanlara müjde! %50'lik oranla maaşlar ortaya çıktı! Aile Destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...
- Kasım ayı enflasyonu öncesi altın fiyatları: 4 Aralık 2023 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?
- Memur maaşları son dakika güncellendi! TÜİK açıkladı, 5 aylık zam oranı netleşti! Öğretmen, avukat, polis, hemşire...
- ARALIK KİRA ZAMMI SON DAKİKA! TEFE- TÜFE kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu 2023? Ev, iş yeri, dükkan kira zammı hesaplama...