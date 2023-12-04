İşgalci İsrail üst düzey yönetiminde kriz! Katliam hazırlığına karşı çıktı “Şeker gibi silah dağıtıyorlar” diyerek istifa etti

YETKİSİ OLMAYANLARIN RUHSATI ONAYLANIYOR

Avisher, geçen hafta İsrail Meclisinde düzenlenen bir oturumda, İsrail'deki Yahudi vatandaşlarına silah ruhsatı çıkarılmasını sağlamak için liyakati olmayan kişilerin Bakanlığa görevli olarak atandığını duyurmuştu. Ulusal Güvenlik Bakanlığında 6 yıl görev yaptıktan sonra 2020'de Ateşli Silahlar Şube Müdürü görevine getirilen Avisher, "Bakan Itamar Ben-Gvir'e yakın bazı isimlerin yasal yetkileri olmaksızın bazı silah ruhsatı başvurularını onayladığını" söylemişti.

Avisher, Ben-Gvir'e bağlı personelin, Bakan'ın ofisinde bir "komuta merkezi kurduğunu" ve bu merkezin bazı ruhsat başvurularına diğerlerine göre öncelik verildiği yönünde endişeleri artırdığını kaydetti. Bir ay boyunca alınması gereken eğitimi bir günde tamamlayıp sivillere hemen ruhsat verildiğini belirten Avicher, ruhsat almak için gerekli kriterleri karşılamayan kişilere de ruhsat verildiğini belirtti.