Terör devleti İsrail Gazze’de 400’den fazla noktayı vurdu

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

14.44 Filistin resmi ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi öldü.

13.40 İSRAİL, GAZZE'DE 400'DEN FAZLA NOKTAYI VURDU



İsrail ordusu, Gazze'de 400'ün üzerinde hedefe saldırı gerçekleştirdiğini, Han Yunus'ta 50'den fazla noktanın vurulduğunu duyurdu.



İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen insani aranın dün yerel saatle 07.00'de sona ermesinin ardından Gazze Şeridi yoğun bombardımana tutuldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze'de 400'ün üzerinde hedefe saldırı gerçekleştirildiği, Han Yunus bölgesinde 50'den fazla hedefin vurulduğu bildirildi. Ayrıca savaş uçaklarının içinde operasyonel komuta merkezi olduğu iddia edilen bir camiyi de hedef aldığı aktarıldı.

HAN YUNUS "SAVAŞ BÖLGESİ" İLAN EDİLMİŞTİ



Öte yandan, İsrail ile Hamas arasındaki varılan anlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe giren insani ara, dün sabah itibarıyla sona ermişti. İsrail ordusu, insani aranın son bulmasının ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başlamıştı. Ordunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta dağıttığı uyarı broşürlerinde şehrin savaş bölgesi ilan edildiği belirtilmiş, Han Yunus sakinlerinden Mısır sınırına yakın Refah'a geçmeleri istenmişti.



İsrail ordusunun insani aranın son bulmasının ardından Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 178 kişi hayatını kaybetmişti.

13.35 İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü veya yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 86 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu dün sabah "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.

13.00 Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldıktan sonra Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Uçaktaki konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu yönetiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliamın tarihe "kara leke "olarak geçtiğini ve bu lekenin ona şartsız, koşulsuz destek veren ülkelerin alnına da yapıştığını bildirdi.

11.06 ABD'de Müslümanlar, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde, Filistin'e destek için ve ateşkes talebiyle gösteri düzenledi.

11.02 Hamad bin Khalifa Üniversitesinde Dijital Beşeri Bilimler ve Topluluklar Doçenti Marc Owen Jones, İsrail'in "bilgiyi manipüle etme konusunda" uzman olduğunu belirterek, "Resmi İsrail hesaplarının dezenformasyon yaydığını gördük. İnsanların sadece sahte fotoğraflar yaydığını değil, aynı zamanda bağlamından koparılmış fotoğraflar ve propaganda anlatıları gördük." dedi.

03.19 İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, GAZZE'NİN HAN YUNUS KENTİNE ŞİDDETLİ HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail savaş uçaklarının ve savaş gemilerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine şiddetli saldırı düzenlediği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentine şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu onlarca kişi öldü ve yaralandı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin net sayı verilmedi.

İsrail savaş gemileri de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrinin kıyı bölgelerine ağır makineli tüfeklerle ateş açtı, şehrin semalarına onlarca aydınlatma bombası attı.

02.40 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: GAZZE'YE TEMEL MALZEMELERİN SEVKİYATI ACİLEN YENİDEN BAŞLAMALI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatının acilen yeniden başlaması gerektiğini bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze için paylaşımda bulundu.

"Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatı acilen yeniden başlamalı ve en azından son ateşkes sırasında ulaşılan seviyelere getirilmeli ancak bundan çok daha fazlası gerekiyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Gazze'deki sivillerin korumaya, gıdaya, temiz suya, barınmaya, sanitasyona, ilaca ve daha fazlasına ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Yaralıların hayat kurtarıcı bakıma, sağlık çalışanlarının da hizmet vermek için korumaya ve malzemeye ihtiyacının olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Defalarca uyardığımız gibi kitlesel olarak nüfusun yer değiştirmesi ve güvensiz yaşam koşullarının neden olduğu aşırı kalabalık hastalık riskini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, şiddete son verilmesinin, geri kalan rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye yönelik kuşatmanın sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

02.25 GAZZE'DEKİ HÜKÜMETİN MEDYA OFİSİ: REFAH SINIR KAPISI BUGÜN NORMAL ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi, Refah Sınır Kapısı'nın bugün "normal" şekilde çalıştığını belirterek, sınır kapısının kapatıldığı yönündeki söylentileri yalanladı.

Medya ofisi, Filistin Kızılayının, İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım tırlarının girişini engellediğini duyurmasına ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Refah Sınır Kapısı, cumartesi günü (bugün) normal şekilde çalışıyor ve sınır kapısının kapatıldığı yönündeki söylentileri yalanlıyoruz." ifadesine yer verildi.

01.32 BM: GAZZE HALKI ÖLÜM, YIKIM VE HASTALIK ÇEMBERİNDE YAŞIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze halkının gidebileceği güvenli hiçbir yerin olmadığını belirterek, insanların "ölüm, yıkım ve hastalık çemberinde" yaşadığını bildirdi.

Griffiths, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen "insani aranın" sona ermesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Son haftanın "silahlar susunca" ne olabileceğini gösterdiğini kaydeden Griffiths, "Bugün Han Yunus'taki durum ise susmadığında ne olduğunun şok edici hatırlatması." ifadesini kullandı.

Griffiths, "insani ara" döneminde esirlerin serbest bırakıldığını, ailelerin bir araya geldiğini ve Gazze'ye insani yardımın arttığını belirterek, yardımın ihtiyaçları karşılamakta yine de yetersiz kaldığını bildirdi.

"Bugün saatler içinde çok sayıda insan öldürüldü ve yaralandı. Ailelere yine bölgeleri boşaltma talimatı geldi. Umutlar yıkıldı." açıklamasında bulunan Griffiths, çatışmaların sonlanması gerektiğini vurguladı.

Griffiths, çatışmanın ikinci ayında çocuk, kadın ve erkek olmak üzere tüm Gazze halkının korku içinde yaşadığına işaret ederek, "Ölüm, yıkım ve hastalık çemberinde yaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de güvenli hiçbir yerin kalmadığının altını çizen ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Griffiths, insani yardımların artırılması ve insani ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

00.47 Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaklaşık 6 bin 500 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

00.31 İşgalci İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım tırlarının girişini engellediği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Filistin Kızılayı dahil, Refah Sınır Kapısı'nda faaliyet gösteren tüm kuruluşlara yaptığı duyuruyla ilgili bilgi verildi.

21.40 İşgalci İsrail'in sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 178'e yükseldi.

20.08 Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'nde insani aranın sona ermesinin ardından Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

18.50 İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "tüm güçleriyle" abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmayı sürdüreceklerini belirtti.

17.39 Katil İsrail ordusu, "insani ara"nın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 200'den fazla yere saldırı düzenlediğini açıkladı.

17.12 Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeliyiz. Sağlık sistemi, devam eden çatışmalar nedeniyle felce uğradı. Kalıcı ateşkese ihtiyaç var.

16.41 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı.

15.50 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiğini duyurdu.



14.35 Gazze'ye insani yardım ve yakıt tırlarının girişleri durduruldu.

11.55 UNICEF: (Gazze'de) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var. Gazze'ye yapılacak daha fazla saldırı "katliamdan" başka bir şeye neden olmayacak

11.20 Hamas, Gazze'de saldırıların yeniden başlamasının rehinelerin bırakılması konusundaki tüm teklifleri reddeden İsrail'e ait olduğunu duyurdu.

11.18 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: "İnsani aranın" sona ermesinin ardından İsrail'in saldırılarında Gazze'de 32 Filistinli öldürüldü, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi yaralandı.

11.15 İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti.