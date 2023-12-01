Hamas ile katil İsrail arasındaki ateşkes sona erdi! Katil İsrail Gazze'ye yine ölüm yağdırıyor
Gazze'de büyük bir soykırıma imza atan İsrail, binlerce masum çocuğu ve insanı katletti. 15 binden fazla Filistinli öldürülürken, bölgede günlerdir süren ateşkes sona erdi. Soykırımcı İsrail ordusu Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini bahane ederek savaşın yeniden başladığı duyurdu. Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sonrası Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 32 Filistinlinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı. İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken katil İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
15 BİN KİŞİYİ KATLETTİLER
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.
DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
11.20 Hamas, Gazze'de saldırıların yeniden başlamasının rehinelerin bırakılması konusundaki tüm teklifleri reddeden İsrail'e ait olduğunu duyurdu.
11.18 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: "İnsani aranın" sona ermesinin ardından İsrail'in saldırılarında Gazze'de 32 Filistinli öldürüldü, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi yaralandı.
11.15 İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti.
SOYKIRIMCIDAN VAHŞET ÇAĞRISI
10.58 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, soykırım ordusunun "Gazze'yi tüm gücüyle ezmesi gerektiğini" söyledi.
X hesabından yaptığı paylaşımda "Taviz vermeden, anlaşma yapmadan Gazze'yi ezmeli, Hamas'ı yok etmeli ve geri dönmeliyiz." ifadelerini kullandı.
14 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER
10.42 İsrail, "insani ara"nın sona ermesinin ardından bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 14 Filistinliyi öldürdü.
GAZZE'DEKİ HÜKÜMET: ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLU
09.38 Gazze'deki hükümet, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail'in yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını sürdürmesinden uluslararası toplumu sorumlu tuttu.
Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı vahşi savaşını sürdürmeye başladı." ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok ev ve sivil bölgeyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının sürdürülmesinin sorumluluğunu taşıyor." ifadesine yer verildi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
09.06 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti
"SAVAŞA YENİDEN BAŞLADIK"
08.00 İsrail savaş ucakları, Gazze Şeridi'nin farklı farklı noktalarını bombaladı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor." ifadesine yer verildi.
Gazze'deki İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı. Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti.
ATEŞKES UZATILDI İDDİASI
06.00 Mısırlı yetkililer: İsrail ve Hamas ateşkesi 8.günde de uzatma konusunda anlaştı.
ESİRLER TAKAS EDİLDİ
03.30 İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir salıverildi.
BİNLERCE GÖZALTI
02.06 İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 bin 390 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
"BÜYÜK SİVİL KAYBI GÜNEYDE OLMAMALI"
00.40 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine saldırılara başlaması halinde bölgede siviller için "güvenli" alanlar oluşturması gerektiğini dile getirerek, "Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Apple zamlı güncel fiyatlar 1 Aralık 2023 | iPhone Türkiye'ye zam mı geldi, ne kadar? İşte model model fiyatlar...
- İL İL Cuma namaz vakitleri | İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık 2023 Filistin için toplu dua ne zaman?
- Cuma Hutbesi 1 Aralık 2023 TAM METNİ PDF | Diyanet bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? "İnsan, özü itibariyle değerlidir"
- 7.500 TL ve 13.000 TL arası maaş alan emekliye 1-2-3-4-5 Aralık piyangosu vurdu! Müjde saat 8.00'de geldi! Her bir kişiye 12.500 TL ödeme!
- EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri kim olacak?
- Osmanlı padişahları ilaç yerine tüketiyormuş! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Bu karışım her derde deva...
- ALES/3 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: (sonuc.osym.gov.tr) ALES sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 yeni ALES sınavları...
- 2. ara tatil ne zaman 2023-2024? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?
- AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...
- İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? Alibey, Ömerli, Elmalı barajı...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 1 Aralık 2023 Ankara'da okullar tatil edildi mi? MEB - Valilik açıklamaları...
- PA 10 bin polis alımı ne zaman? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?