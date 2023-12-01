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Hamas ile katil İsrail arasındaki ateşkes sona erdi! Katil İsrail Gazze'ye yine ölüm yağdırıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Hamas ile katil İsrail arasındaki ateşkes sona erdi! Katil İsrail Gazze’ye yine ölüm yağdırıyor

Gazze'de büyük bir soykırıma imza atan İsrail, binlerce masum çocuğu ve insanı katletti. 15 binden fazla Filistinli öldürülürken, bölgede günlerdir süren ateşkes sona erdi. Soykırımcı İsrail ordusu Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini bahane ederek savaşın yeniden başladığı duyurdu. Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sonrası Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 32 Filistinlinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı. İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken katil İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

15 BİN KİŞİYİ KATLETTİLER

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

11.20 Hamas, Gazze'de saldırıların yeniden başlamasının rehinelerin bırakılması konusundaki tüm teklifleri reddeden İsrail'e ait olduğunu duyurdu.

11.18 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: "İnsani aranın" sona ermesinin ardından İsrail'in saldırılarında Gazze'de 32 Filistinli öldürüldü, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi yaralandı.

11.15 İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti.

SOYKIRIMCIDAN VAHŞET ÇAĞRISI
10.58 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, soykırım ordusunun "Gazze'yi tüm gücüyle ezmesi gerektiğini" söyledi.

X hesabından yaptığı paylaşımda "Taviz vermeden, anlaşma yapmadan Gazze'yi ezmeli, Hamas'ı yok etmeli ve geri dönmeliyiz." ifadelerini kullandı.

14 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

10.42 İsrail, "insani ara"nın sona ermesinin ardından bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 14 Filistinliyi öldürdü.

GAZZE'DEKİ HÜKÜMET: ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLU

09.38 Gazze'deki hükümet, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail'in yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını sürdürmesinden uluslararası toplumu sorumlu tuttu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı vahşi savaşını sürdürmeye başladı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok ev ve sivil bölgeyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının sürdürülmesinin sorumluluğunu taşıyor." ifadesine yer verildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

09.06 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

"SAVAŞA YENİDEN BAŞLADIK"

08.00 İsrail savaş ucakları, Gazze Şeridi'nin farklı farklı noktalarını bombaladı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı. Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti.

ATEŞKES UZATILDI İDDİASI

06.00 Mısırlı yetkililer: İsrail ve Hamas ateşkesi 8.günde de uzatma konusunda anlaştı.

ESİRLER TAKAS EDİLDİ

03.30 İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir salıverildi.

BİNLERCE GÖZALTI

02.06 İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 bin 390 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

"BÜYÜK SİVİL KAYBI GÜNEYDE OLMAMALI"

00.40 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine saldırılara başlaması halinde bölgede siviller için "güvenli" alanlar oluşturması gerektiğini dile getirerek, "Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı." dedi.

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