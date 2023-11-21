Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü! Sokaklarda uzun namlulu silahlarla geziyorlar

Golden, "Bunu size her zaman söylüyorum, geliyoruz, geliyoruz. Gazze'ye geliyoruz" ifadelerini kullandı. Tehditlerine, "Ne kadar insan öldüreceğimizi hayal edebiliyor musunuz? Her bir İsrail vatandaşı için ne kadarınızı kılıçtan geçireceğimizi hayal edebiliyor musunuz?" diye devam eden Golden, şu ifadeleri kullandı: