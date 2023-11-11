İsrailli Haham sınırları aştı! Filistinliler için insanlık dışı sözler: Hayvanlarla uğraşıyoruz
Gazze'de sivil vatandaşlara zulüm eden işgalci İsrail'in insanlık dışı katliamı bitmek bilmezken, bebek, çocuk ve yaşlı ayırt etmeksizin masumların üstüne bomba yağdırılıyor. İsrailli haham ve siyasi lider Meir Mazuz katliamlara açık açık destek geldi. İşgalci İsrail’in topyekün ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırılmasına karşı çıkarak, “İnsanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz.” diyerek alçak ifadeler kullandı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.
İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.
İsrail Hamas'ın yeraltı tünellerini bulma bahanesiyle Gazze'de neredeyse her noktayı bombalarken giderek daha fazla konut yıkılıyor ve Gazze'de hayatta kalan Filisitinliler içinde barınma imkanı giderek azalıyor.
KATİL İSRAİL 10 BİNİ AŞKIN SİVİLİ KATLETTİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.
10 DAKİKADA 1 ÇOCUK KATLEDİLİYOR
Gazze'deki evlerin yarısı yıkıldı. 2.3 milyonluk nüfusun yaklaşık % 70'i yerinden edildi. Yatarak hasta alabilen 35 hastaneden 16'sı çalışmayı durdurdu. BM Mülteci Ajansı UNRWA'nın 42 binası hasar gördü. 155 cami ve 7 kilise, 220 okul hasar gördü. 3 üniversite yerle bir oldu. 10 dakikada bir 1 çocuk katlediliyor.
İSRAİLLİ HAHAM'DAN GAZZE İÇİN SKANDAL SÖZLER
Katil İsrail'e dünyadan tepki yağarken akıl almaz bir şekilde destekler de devam ediyor. Son olarak İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail'deki Sefarad Yahudilerinin önde gelen liderlerinden haham Mazuz, kurucusu olduğu bir Yahudi dini okulunda yaptığı haftalık sohbetinde Gazze'ye yönelik insani yardımlara tepki gösterdi.
ABD'NİN GAZZE'YE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMASI YÖNÜNDE YAPTIĞI ÇAĞRIYA KARŞI ÇIKTI
Mazuz, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye insani yardım ulaştırılması yönünde yaptığı çağrıya karşı çıkarak İsrail'in ABD'nin bu talebini reddetmesi gerektiğini savundu.
"HAYVANLARLA UĞRAŞIYORUZ"
Yahudi din adamı, "Biden'a şunu söylemeliyiz: Haklısın, insanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze'ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz. Ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.
İNSANİ KRİZLE ALAY ETTİ: GÖRÜNÜŞE GÖRE HİÇBİR ŞEYE İHTİYAÇLARI YOK
Mazuz, İsrail ablukası altındaki Gazze halkının içinde bulunduğu insani krizle de alay ederek, şunları söyledi: "Araplara insani yardım yapmak için fazla güvendik. Çünkü onlar fakirlermiş ve yiyecek hiçbir şeyleri yokmuş, elektriğe ihtiyaçları varmış, yiyeceğe ve tatlı patatese ihtiyaçları varmış. Görünüşe göre hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Sadece İsrail'e zarar vermek istiyorlar."
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