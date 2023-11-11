İsrailli Haham sınırları aştı! Filistinliler için insanlık dışı sözler: Hayvanlarla uğraşıyoruz

"HAYVANLARLA UĞRAŞIYORUZ"

Yahudi din adamı, "Biden'a şunu söylemeliyiz: Haklısın, insanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze'ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz. Ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

İNSANİ KRİZLE ALAY ETTİ: GÖRÜNÜŞE GÖRE HİÇBİR ŞEYE İHTİYAÇLARI YOK

Mazuz, İsrail ablukası altındaki Gazze halkının içinde bulunduğu insani krizle de alay ederek, şunları söyledi: "Araplara insani yardım yapmak için fazla güvendik. Çünkü onlar fakirlermiş ve yiyecek hiçbir şeyleri yokmuş, elektriğe ihtiyaçları varmış, yiyeceğe ve tatlı patatese ihtiyaçları varmış. Görünüşe göre hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Sadece İsrail'e zarar vermek istiyorlar."