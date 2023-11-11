İşgalciler her şeyin farkında! İsrailli muhabirden çarpıcı itiraf: Savaşı kaybettik!
Katil İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik havadan, karadan ve denizden uyguladığı insanlık dışı katliam 36. gününde de devam ediyor. Batı ve Batı medyası soykırımcılara eşi benzeri görülmemiş bir arka çıkarken, İsrailli muhabir Yair Weinreb televizyon programında soykırım hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. Weinreb, "Gazze'deki savaş bittikten sonra zafer kazandığımız yönünde bir izlenim oluşturamayacağız. Çünkü savaşı zaten kaybettik." ifadelerini kullandı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.
İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.
Katil İsrail ordusu tarafından katliam hız kesmeden devam ederken, İsrail Yayın Otoritesi muhabiri Yair Weinreb'ten bomba itiraf geldi.
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