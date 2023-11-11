Batı’nın karanlık yüzü: CNN! İsrailli eşcinsel katillerin yasını tuttu

CNN'DEN SKANDAL: İSRAİLLİ EŞCİNSEL ASKERLERE YAS TUTTU

Öte yandan ABD'nin en büyük medya kuruluşundan biri olan CNN World ise skandal bir habere imza attı. Gazze'de onlarca masum sivilin katledilmesini görmezden gelen ve haber yapma değeri dahi göstermeyen CNN, İsrailli eşcinsel askerler için yas tuttu.