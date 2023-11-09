Coca Cola Hırvatistan’da bazı ürünlerini raftan çekiyor! Zehirlenme vakaları artmıştı

Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği, yaptığı açıklamada, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir duruma neden olmak istemediklerini belirterek zehirlenme vakalarıyla ilgisi olduğu iddia edilen ürünleri market raflarından çekme kararı aldıklarını ifade etti.