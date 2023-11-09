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Coca Cola Hırvatistan'da bazı ürünlerini raftan çekiyor! Zehirlenme vakaları artmıştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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Coca Cola Hırvatistan’da bazı ürünlerini raftan çekiyor! Zehirlenme vakaları artmıştı

Son dakika haberine göre Katil İsrail, 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Siyonist İsrail'in okul, cami, kilise, hastane ayırt etmeden kadın ve çocukları hedef almasının ardından ülkemizde boykot edilen Coca-Cola Hırvatistan'da raflardan ürünlerini kaldırmaya başladı. Ülkede son günlerde Coca-Cola ürünleri nedeniyle zehirlenme vakaları artış gösterdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İşgalci İsrail, havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirirken, yerleşim yerleri, hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler hedef alındı. Katil İsrail'in masum kadın ve çocukların öldürmesinin ardından ülkemizde boykot edilen Coca-Cola'ya bir şok da Hırvatistan'dan geldi.

Hırvatistan genelinde son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları nedeniyle Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği belirli ürünlerini önlem olarak raftan çekme kararı aldı. Ülkenin sahil kenti Rijeka'daki bir kafede Coca Cola gazlı içeceği ve firmanın suyunu içtiği belirtilen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Rijeka'daki olayın ardından ülke genelinde ilgili markanın içeceğinden zehirlendikleri iddiasıyla 34 kişinin hastaneye başvurduğu belirtildi.

Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği, yaptığı açıklamada, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir duruma neden olmak istemediklerini belirterek zehirlenme vakalarıyla ilgisi olduğu iddia edilen ürünleri market raflarından çekme kararı aldıklarını ifade etti.

Devlet Müfettişler Ofisi de şüpheli ürünlerin raftan çekilmesi talebinde bulunarak olay netleşene kadar ürünlerin temininin durdurulmasını istedi.

Yerel medya ise yapılan analizlerde, zehirlenme vakalarıyla ilgisi olduğu öne sürülen içeceklerde sorunlu içerik bulunmadığını kaydetti.

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