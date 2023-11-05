İşgalci İsrail'in karanlık yüzü bir kez daha günyüzüne çıktı! İsrail eski Başbakanı Lapid: İsrail ahlaklı bir devlet değil! Savaşı kazanamıyoruz
Katil İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik bombardımanın 30. gününde insanlık suçu tüm şiddetini devam ettiriyor. Katillerin zulmü devam ederken eski İsrail Başbakanı Yair Lapid'den çarpıcı bir itiraf geldi. Gazze'deki soykırıma değinen Lapid, "Savaşı kazanamıyoruz" ifadelerini kullanırken, İsrail'in ne ahlaki bir devlet ne de bölgesel bir güç olmadığını vurguladı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI'NDAN ÇARPICI İTİRAF
Katillerin Gazze'deki zulmü bitmek bilmezken, İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid işgalci İsrail ordusunun insanlık dışı saldırılarına yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu.
"İSRAİL AHLAKLI BİR DEVLET DEĞİL"
Lübnan basınında yer alan habere göre; Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin aileleriyle görüşen ve "İsrail bölgesel bir güç değil" diyen Lapid, "İsrail artık güvenli bir yer ve ahlaklı bir devlet değil" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ortak sınav sonuçları e-Okul: MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 6.7.8. sınıflar...
- Sıla Doğu kimdir, kaç yaşında? Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu kaç yıl hapis cezası aldı?
- Trendyol Kasım indirimi ne zaman? Trendyol 11.11 indirimleri kaç gün sürecek 2023?
- İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye'deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, Temizlik, yiyecek, Coca Cola, Ülker...
- ANTALYASPOR BJK MAÇI CANLI İZLE! 5 Kasım 2023 Antalyaspor- Beşiktaş maçı şifresiz, kesintisiz canlı yayın!
- SINAV İLANI SON DAKİKA YAYINLANDI! Bakan Tunç duyurdu! 1000 Hakim ve Savcı yardımcılığı sınavı ne zaman? Başvuru tarihi...
- Arda Güler bu akşam oynayacak mı? Sosyal medyada paylaşım yaptı! Arda Güler'in 4 aylık değişimi...
- MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA KASIM 2023 | 200.000 TL- 300.000 TL'nin günlük faiz getirisi ortaya çıktı! Banka banka yeni % oranlar...
- 7 gol 14 asist Fred'in yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe gözlerinin yaşına bakmayacak!
- Tefekkür ne demek? Tefekkür ne anlama geliyor? TDK kelime anlamı...
- SİGARA FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE! Hangi sigaralara zam geldi? 5 TL zam sonrası en ucuz sigaralar...
- 130.000 TL'ye bankalar muslukları açtı! 32 günlük mevduat faiz getirisi yüzleri güldürecek!