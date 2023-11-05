05 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İşgalci İsrail'in karanlık yüzü bir kez daha günyüzüne çıktı! İsrail eski Başbakanı Lapid: İsrail ahlaklı bir devlet değil! Savaşı kazanamıyoruz

İşgalci İsrail'in karanlık yüzü bir kez daha günyüzüne çıktı! İsrail eski Başbakanı Lapid: İsrail ahlaklı bir devlet değil! Savaşı kazanamıyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2023
ABONE OL
İşgalci İsrail’in karanlık yüzü bir kez daha günyüzüne çıktı! İsrail eski Başbakanı Lapid: İsrail ahlaklı bir devlet değil! Savaşı kazanamıyoruz

Katil İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik bombardımanın 30. gününde insanlık suçu tüm şiddetini devam ettiriyor. Katillerin zulmü devam ederken eski İsrail Başbakanı Yair Lapid'den çarpıcı bir itiraf geldi. Gazze'deki soykırıma değinen Lapid, "Savaşı kazanamıyoruz" ifadelerini kullanırken, İsrail'in ne ahlaki bir devlet ne de bölgesel bir güç olmadığını vurguladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI'NDAN ÇARPICI İTİRAF

Katillerin Gazze'deki zulmü bitmek bilmezken, İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid işgalci İsrail ordusunun insanlık dışı saldırılarına yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"İSRAİL AHLAKLI BİR DEVLET DEĞİL"

Lübnan basınında yer alan habere göre; Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin aileleriyle görüşen ve "İsrail bölgesel bir güç değil" diyen Lapid, "İsrail artık güvenli bir yer ve ahlaklı bir devlet değil" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞI KAZANMIYORUZ"

İşgalci İsrail'in bu savaşı kazanmadığını dile getiren Lapid, "Sonuçları ve yansımaları ne olursa olsun her türlü anlaşmayı destekleyeceğiz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA