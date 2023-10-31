İsrail'in Şifa Hastanesi iddiasına Norveçli doktor Mads Gilbert'ten yanıt: 2009'dan beri aynı iddialar
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından başlayan İsrail-Hamas savaşında 25. güne girildi. Gazze'de katliama imza atan işgalci İsrail'in binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ni Hamas'ın üs olarak kullandığını iddia ederek hedef göstermesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak 16 yıl Şifa Hastanesi'nde çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert terör devletinin iddialarını reddetti.
Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. Katil İsrail 25 gündür Gazze'de soykırım yaparken dünya bu katliama ses çıkarmıyor.
Terör devleti İsrail, cami, okul, kilise ve hastaneleri hedef alarak sivillerin üzerlerine bomba yağdırdı. İsrail ordusu binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ni Hamas'ın üs olarak kullandığını iddia ederek hedef gösterdi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nden Hamas'ın saldırı düzenlediğini savunarak, hastanelerin "terör amaçlı olarak kullanıldığında uluslararası hukuka göre korunma statüsünü kaybedeceği" iddiasında bulundu.
Sözcü, birtakım ses kayıtları ve ordu tarafından çizilmiş grafiklerin hastanenin Hamas tarafından üs olarak kullanıldığını kanıtladığını savundu.
Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarının Gazze Şeridinde İsrail'in sıkılaştırdığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısına değinen Hagari, Şifa Hastanesindeki yakıtın Hamas tarafından kullanıldığını öne sürdü.
Hagari, hastaneler dahil Gazze'nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillerin Gazze vadisinin güneyine gitmesini istedi.
NORVEÇLİ DOKTORDAN İSRAİL'E YANIT
16 yıldır Şifa Hastanesi'nde çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, İsrail'in iddialarını yanıtlayarak durumun böyle olduğuna dair "hiçbir kanıt olmadığını" belirtti.
Gilbert, Democracy Now ile yaptığı söyleşide şunları söyledi:
Başbakan Netanyahu'dan hastanenin altında Filistin direnişi için askeri kontrol ve karargah merkezi olduğuna dair kanıtları ortaya çıkarmasını istiyorum. Bu iddiaları 2009'dan beri duyuyoruz. Biz 2009 ve 2014'te olmak üzere iki kere hastaneyi terk etme tehdidi aldık. Çünkü burası İsrailler tarafından bombalanacakmış. Ben Şifa Hastanesi'nde 16 yıldır çeşitli aralıklarla çalıştım. Çok yoğun bir dönemdi. Hastanede rahatça dolaşabiliyordum. Fotoğraflar ve videolar çektim. Bombardıman sırasında hastanede uyudum. Hastanenin her yerindeydim. Asla kısıtlanmadım. Kimse çektiğim fotoğrafları ve belgesel için çektiklerimi kontrol etmedi. Eğer hastanede karargah merkezi olsaydı da orada çalışmazdım.
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