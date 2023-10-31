İsrail’in Şifa Hastanesi iddiasına Norveçli doktor Mads Gilbert’ten yanıt: 2009’dan beri aynı iddialar

Gilbert, Democracy Now ile yaptığı söyleşide şunları söyledi:

Başbakan Netanyahu'dan hastanenin altında Filistin direnişi için askeri kontrol ve karargah merkezi olduğuna dair kanıtları ortaya çıkarmasını istiyorum. Bu iddiaları 2009'dan beri duyuyoruz. Biz 2009 ve 2014'te olmak üzere iki kere hastaneyi terk etme tehdidi aldık. Çünkü burası İsrailler tarafından bombalanacakmış. Ben Şifa Hastanesi'nde 16 yıldır çeşitli aralıklarla çalıştım. Çok yoğun bir dönemdi. Hastanede rahatça dolaşabiliyordum. Fotoğraflar ve videolar çektim. Bombardıman sırasında hastanede uyudum. Hastanenin her yerindeydim. Asla kısıtlanmadım. Kimse çektiğim fotoğrafları ve belgesel için çektiklerimi kontrol etmedi. Eğer hastanede karargah merkezi olsaydı da orada çalışmazdım.