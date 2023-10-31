İsrail’i haritadan sildiler! Çin haritalarında ne ismi ne de bayrağı kaldı...

ÇİN VE RUSYA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Rusya ve Çin, geçtiğimiz çarşamba günü ABD'nin Gazze'nin insani yardım erişimine izin vermek, sivillerin korunması ve Hamas ile diğer militanların silahlandırılmasının durdurulması için çatışmalara ara verilmesi çağrısında bulunmuş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İsrail-Hamas çatışması konusunda harekete geçmesi yönündeki baskısını veto etmişti. Çin ateşkes çağrısı için kararı veto ederken ABD ise ateşkesi reddetti.

Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun, BM'deki oylamanın ardından "Taslak dünyanın ateşkes çağrılarını yansıtmıyor ve sorunun çözümüne yardımcı olmuyor. Ateşkes şu anda sadece diplomatik bir terim değil, birçok sivilin yaşamı ve ölümü anlamına geliyor." şeklinde konuşmuştu.