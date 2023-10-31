İsrail'i haritadan sildiler! Çin haritalarında ne ismi ne de bayrağı kaldı...
İşgalci İsrail Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken, Çinli şirketler dünyaca ünlü uygulamalarındaki haritalarda İsrail'i bölgeden sildi. İsrail'in ne bayrağını ne de ismini bırakan firmaların kararı devlet yoluyla alıp almadığı merak konusu oldu. İşte detaylar...
Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bu yana Gazze'de soykırım uyguluyor. İsrail Batı'nın desteği ile hava, kara ve denizden katliama devam ederken Çin ise Gazze için barış yanlısı bir rol üstleniyor. ABD, İngiltere gibi ülkeleri arkasına alıp soykırıma devam eden İsrail'e Çin'den beklenmedik bir hamle geldi. Çin, İsrail'i Orta Doğu haritasından sildi.
HARİTADA NE İSMİ VAR NE DE BAYRAĞI
Wall Street Journal'ın haberine göre Çin arama motorları Baidu ve Alibaba'nın Orta Doğu haritasından İsrail'i sildi. Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır haritalarda görünürken İsrail'in ismi ise belirtilmiyor. Sınırları ve şehirleri belirtilen İsrail'in ismi ve bayrağı çevrimiçi haritada yer almıyor.
CİNPİNG HÜKÜMETİNİN KARARI MI?
Wall Street Journal'a göre Çinli şirketlerin bu hamlesi Şi Cinping hükümetinin bölgedeki belirsiz diplomasisini ve her iki tarafı da destekleme konusundaki isteksizliğini yansıtıyor.
Çinli şirketlerin hamlesi İsrail destekli ülkelerin yayın organları tarafından antisemitizm olarak yorumlanıyor.
"PEKİN ENGEL OLMADI"
İsrailli düşünce kuruluşu SIGNAL Group'un Genel Müdürü Carice Witte, Çin'in komünist hükümetinin, şirketlerin bu eylemine engel olmadığını ve hoş karşıladığını öne sürdü ve "Çin Yahudi karşıtı yorumların gelişmesine izin vermenin tehlikeli ve sorunlu olduğunu hissetseydi sansürcüler bunu durdururdu. Açıkçası hükümet hoşgörüyle karşılandığı mesajını veriyor." dedi.
ÇİN VE RUSYA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI
Rusya ve Çin, geçtiğimiz çarşamba günü ABD'nin Gazze'nin insani yardım erişimine izin vermek, sivillerin korunması ve Hamas ile diğer militanların silahlandırılmasının durdurulması için çatışmalara ara verilmesi çağrısında bulunmuş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İsrail-Hamas çatışması konusunda harekete geçmesi yönündeki baskısını veto etmişti. Çin ateşkes çağrısı için kararı veto ederken ABD ise ateşkesi reddetti.
Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun, BM'deki oylamanın ardından "Taslak dünyanın ateşkes çağrılarını yansıtmıyor ve sorunun çözümüne yardımcı olmuyor. Ateşkes şu anda sadece diplomatik bir terim değil, birçok sivilin yaşamı ve ölümü anlamına geliyor." şeklinde konuşmuştu.
İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM UYGULUYOR
İsrail'in durmaksızın saldırdığı Gazze'de durum her geçen gün daha da vahimleşiyor. İsrail hastaneleri hedef almaya devam ediyor. Bombardımanda yıkılan binalarda yüzlerce ceset olduğu belirtilirken bunun büyük bir sağlık krizine yol açacağı konusunda uyarılar yapılıyor. Temiz su krizinin olduğu Gazze'de elektriği ve interneti de kesen İsrail, dünyanın büyük soykırımdan haberdar olmasını engellemeye çalışıyor.
Soykırımcı İsrail'e her türlü desteği veren ABD ateşkesin çözüm olmadığını iddia ederek İsrail'in katliama devam etmesine fırsat veriyor.
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