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İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2023
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İran’ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi...İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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