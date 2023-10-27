Eski Beyaz Saray danışmanı Ben Rhodes dünyayı uyardı: 'Orta Doğu barut fıçısı gibi...'
Katil İsrail, 21 gündür Gazze'de sivilleri katlederken bölgede tansiyonu yükseltecek bir gelişme de ABD İran arasında yaşandı. ABD, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve güdümündeki gruplar tarafından kullanılan 2 tesise hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından ABD'li uzmanlar bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Eski Beyaz Saray danışmanı Ben Rhodes, Orta Doğu'nun barut fıçısına dönüştüğünü belirtti.
Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor. İsrail, 21 gündür ayrım yapmaksızın sivilleri katlederken ABD cephesinden de gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yaptığı açıklama ile Suriye'de İran'a ait hedefleri vurduğunu açıkladı. Orta Doğu'da tansiyon giderek yükselirken uzmanlardan kritik uyarılar geldi.
BARUT FIÇISINA DÖNÜŞTÜ
Daily Mail'de yer alan bir habere göre, ABD Eski Beyaz Saray danışmanı Ben Rhodes, Orta Doğu'nun barut fıçısına dönüştüğünü açıkladı. Olayların farklı yerlerde alevlendiği bir ateş kutusu olduğunu belirten Rhodes, 3 ülkeyi saydı. "Bir gün Suriye, bir gün Irak, başka bir gün Yemen gibi farklı yerler olabilir" dedi.
"Eğer bu barut fıçısına ateşe vermeye devam ederseniz, yanacaktır." değerlendirmesinde bulunan Rhodes'in bu açıklaması BM'nin Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın, şiddetteki herhangi bir artışın Gazze'deki gidişatı anında daha kötü yönde değiştirebileceğini ve tüm Orta Doğu'yu da kendisiyle birlikte sürükleyebileceğini söylemesinin ardından geldi.
SAVAŞ BİR NOKTAYA DAHA SIÇRAYABİLİR
ABD'deki Orta Doğu Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacılarından Firas Maksad ise, Lübnan'la yapılacak topyekün bir savaşın olası sonuçlarına vurgu yaptı. Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'e karşı geniş çaplı bir saldırı seçmesi halinde, İsrail'in kuzeyde çok sert bir çatışma ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
Böyle bir çatışmanın eşi benzeri görülmemiş bir yıkım ihtimalini de beraberinde getirdiği vurgulandı.
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