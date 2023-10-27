Eski Beyaz Saray danışmanı Ben Rhodes dünyayı uyardı: ’Orta Doğu barut fıçısı gibi...’

BARUT FIÇISINA DÖNÜŞTÜ

Daily Mail'de yer alan bir habere göre, ABD Eski Beyaz Saray danışmanı Ben Rhodes, Orta Doğu'nun barut fıçısına dönüştüğünü açıkladı. Olayların farklı yerlerde alevlendiği bir ateş kutusu olduğunu belirten Rhodes, 3 ülkeyi saydı. "Bir gün Suriye, bir gün Irak, başka bir gün Yemen gibi farklı yerler olabilir" dedi.