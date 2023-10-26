Doğu Antarktika’da heyecanlandıran keşif: 14 milyon yıldır saklıydı

Durham Üniversitesi profesörü ve araştırmanın başyazarı Stewart Jamieson, ekibin buz tabakasının tarihini ve zaman içinde nasıl geliştiğini haritalandırmak için yola çıktığını ve arazinin buz örtüsüyle kaplanmadan önce nasıl göründüğüne ilişkin fikir sahibi olmanın bu bağlamda önem taşıdığını belirtti.

Jamieson, "Doğu Antarktika buz tabakasının altındaki arazi, Mars'ın yüzeyine göre daha az biliniyor." dedi.

Arazinin yapısının Antarktika'daki buzun akış şeklini ve istikametini belirlediğini aktaran Jamieson, buz tabakasının gelecekte yaşanabilecek iklim değişikliğine nasıl tepki vereceğini de kontrol ettiğini aktardı.