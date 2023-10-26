Doğu Antarktika'da heyecanlandıran keşif: 14 milyon yıldır saklıydı
Bilim insanları, Doğu Antarktika buzulunun altında 14 milyon yıldır saklı olan nehirlerin oluşturduğu arazi oluşumu keşfetti. Keşfedilen arazinin iyi korunmuş doğasının onu özel kıldığını belirten araştırmanın başyazarı Stewart Jamieson, bu denli kıtayı kaplayan buz tabakasının altında nispeten değişmemiş arazi bulmanın nadir olduğuna dikkati çekti.
Bilim insanları, 14 milyon yıllık söz konusu araziyi, Doğu Antarktika buz tabakasının meydana gelmesinden önce nehirlerin oluşturduğunu, bugünkü Kuzey Galler'in tepelerine ve vadilerine benzediğini belirtti.
Buza nüfuz eden radar sistemiyle donatılmış uçaklar ve uydudan elde edilen verileri kullanan araştırma ekibi, 32 bin kilometrekarelik yaklaşık Belçika büyüklüğündeki alanı taradı.
Durham Üniversitesi profesörü ve araştırmanın başyazarı Stewart Jamieson, ekibin buz tabakasının tarihini ve zaman içinde nasıl geliştiğini haritalandırmak için yola çıktığını ve arazinin buz örtüsüyle kaplanmadan önce nasıl göründüğüne ilişkin fikir sahibi olmanın bu bağlamda önem taşıdığını belirtti.
Jamieson, "Doğu Antarktika buz tabakasının altındaki arazi, Mars'ın yüzeyine göre daha az biliniyor." dedi.
Arazinin yapısının Antarktika'daki buzun akış şeklini ve istikametini belirlediğini aktaran Jamieson, buz tabakasının gelecekte yaşanabilecek iklim değişikliğine nasıl tepki vereceğini de kontrol ettiğini aktardı.
Keşfedilen arazinin iyi korunmuş doğasının onu özel kıldığını belirten Jamieson, bu denli kıtayı kaplayan buz tabakasının altında nispeten değişmemiş arazi bulmanın nadir olduğuna dikkati çekti.
Bilim insanlarının topladığı jeofizik verilerin, 2 kilometre kalınlığındaki buz tabakasının altında ne olduğuna dair ipuçları verdi.
Araştırmanın sonuçları, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.
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