Gazzeli böbrek hastaları ölümün pençesinde! Bin 100 kişi acil yardım bekliyor

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLAĞAN DIŞI SİLAHLAR KULLANILDIĞINI TESPİT ETTİ"

Kudra, açıklamasında ayrıca sağlık ekiplerinin, ölü ve yaralıların vücutlarında ciddi yanıklara neden olan "olağan dışı silahlar kullanıldığını" tespit ettiğini de kaydetti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada da Mısır'dan Refah Sınır Kapısı'nı açması, yardımların girişi ile yaralıların çıkışını güvence altına alması istendi.