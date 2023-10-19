Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Türkiye ile her türlü yapıcı teklifi tartışmaya hazırız

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIR OLACAĞIZ"

Rusya'nın, bölgedeki sorunları çözebilecek her türlü yaklaşımın başkalarının çıkarları pahasına yalnızca birinin çıkarlarını dayatma değil, tarafların çıkarları dengesine dayanmasını savunduğunu bildiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, sözlerini "Bana öyle geliyor ki, Türkiye'nin bu girişimi tam olarak böyle bir dengeyi sağlama arzusunda. Biz de bunu dikkate almak için iş birliği yapmaya hazır olacağız" şeklinde sürdürdü.

BAKAN FİDAN: MÜSLÜMAN ÜLKELER GARANTÖR OLMALI



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Toplantısı'nda katıldı ve "Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının iyiliğini ve bekasını teminat altına almalı" mesajını vermişti.