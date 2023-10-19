Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Türkiye ile her türlü yapıcı teklifi tartışmaya hazırız
Kuzey Kore'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail-Filistin savaşı ile ilgili, “(Garantörlük) Türkiye ile bu konuda her türlü yapıcı teklifi tartışmaya hazırız” mesajını verdi.
TASS haber ajansının geçtiği önemli haberde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için sunduğu 'garantör ülkeler' formülünü konuşmaya hazır olduğunu belirtti ve Moskova ile Ankara'nın bu konuda temas halinde olduğunu duyurdu.
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rus Bakan Sergey Lavrov, Türkiye'nin barışçıl bir çözüm amacıyla İsrail-Filistin çatışmasının taraflarına garantörlük önerisine dair ilgili değerlendirmeler yaptı.
"HER TÜRLÜ YAPICI TEKLİFİ TARTIŞMAYA HAZIRIZ"
Rusya ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki durumla ilgili sürekli temas halinde olduğunu vurgulayan Lavrov, "Her türlü yapıcı teklifi tartışmaya hazırız. Geçen gün duyduğum bu girişim, açıkça gerilimi düşürme ve durumu normalleştirme arzusu tarafından dikte ediliyor" dedi.
Lavrov, Moskova'nın bu öneride tam olarak ne kastedildiğini duymak istediğini de dile getirirken, "Sürekli olarak iletişim halinde olduğumuz Türk dostlarımızdan bu konuyla ilgili görüş almak isteriz" cümlesine yer verdi.
"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIR OLACAĞIZ"
Rusya'nın, bölgedeki sorunları çözebilecek her türlü yaklaşımın başkalarının çıkarları pahasına yalnızca birinin çıkarlarını dayatma değil, tarafların çıkarları dengesine dayanmasını savunduğunu bildiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, sözlerini "Bana öyle geliyor ki, Türkiye'nin bu girişimi tam olarak böyle bir dengeyi sağlama arzusunda. Biz de bunu dikkate almak için iş birliği yapmaya hazır olacağız" şeklinde sürdürdü.
BAKAN FİDAN: MÜSLÜMAN ÜLKELER GARANTÖR OLMALI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Toplantısı'nda katıldı ve "Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının iyiliğini ve bekasını teminat altına almalı" mesajını vermişti.
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