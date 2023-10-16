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İsrail ordusu katliama devam ediyor! Gazze'de hastanelerde yakıt bitme noktasında | İşte dakika dakika yaşananlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2023
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İsrail ordusu katliama devam ediyor! Gazze’de hastanelerde yakıt bitme noktasında | İşte dakika dakika yaşananlar

7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaş 10. günde de devam ediyor. İsrail, Gazze'ye bomba yağdırırken siviller hayatını kaybediyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgede çatışmalar sürüyor.

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Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken bölgeden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

NETANYAHU: BU CANAVARLARI PARAMPARÇA EDECEĞİZ

İsrail'de savaş kabinesi de dün ilk toplantısını yaptı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kana susamış bu canavarları paramparça edeceğiz" dedi.

Netanyahu, İsraillilerin, ordusunun arkasında tek yürek olduğunu söyledi.

İşte 7 Ekim'de başlayan savaştan dakika dakika yaşananlar:

07.12 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA): Gazze'de 50 bin hamile kadın doğum hizmetinden yoksun

06.39 İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi

05.52 BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA): Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var

05.40 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Gazze'ye insani yardım gönderileceğini duyurdu

04.38 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

04.20 İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'yi bombalamayı sürdürdü

04.03 Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail'in Gazze'ye saldırısı derhal durmalı"

03.48 Biden, Gazze'den sivilleri çıkarmak için insani koridor oluşturulmasını desteklediğini belirtti

03.34 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "İsrail ile dış ilişkileri askıya aldığını" duyurdu

02.48 ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını söyledi

01.54 İsrail: Gazze'de 600 bin Filistinli kuzeyden güneye geçti

01.24 UNRWA: Gazze'deki okul ve binalarımızda 400 bin yerinden edilen kişi kalıyor

00.35 İsrail, Lübnan'ın güneyini SİHA ve helikopterlerle vurdu

00:11 BM'den İsrail'e Gazze Şeridi'ne "insani yardım için hızlı ve engelsiz erişime" izni verme çağrısı

00.08 BM'den Hamas'a rehineleri serbest bırakması çağrısı

00.01 BM Genel Sekreteri Guterres: "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz"

Dakika dakika İsrail’in Gazze katliamı! DAKİKA DAKİKA İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI!

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