İsrail ordusu katliama devam ediyor! Gazze'de hastanelerde yakıt bitme noktasında | İşte dakika dakika yaşananlar
7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaş 10. günde de devam ediyor. İsrail, Gazze'ye bomba yağdırırken siviller hayatını kaybediyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgede çatışmalar sürüyor.
Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken bölgeden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
NETANYAHU: BU CANAVARLARI PARAMPARÇA EDECEĞİZ
İsrail'de savaş kabinesi de dün ilk toplantısını yaptı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kana susamış bu canavarları paramparça edeceğiz" dedi.
Netanyahu, İsraillilerin, ordusunun arkasında tek yürek olduğunu söyledi.
İşte 7 Ekim'de başlayan savaştan dakika dakika yaşananlar:
07.12 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA): Gazze'de 50 bin hamile kadın doğum hizmetinden yoksun
06.39 İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi
05.52 BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA): Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var
05.40 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Gazze'ye insani yardım gönderileceğini duyurdu
04.38 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
04.20 İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'yi bombalamayı sürdürdü
04.03 Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail'in Gazze'ye saldırısı derhal durmalı"
03.48 Biden, Gazze'den sivilleri çıkarmak için insani koridor oluşturulmasını desteklediğini belirtti
03.34 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "İsrail ile dış ilişkileri askıya aldığını" duyurdu
02.48 ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını söyledi
01.54 İsrail: Gazze'de 600 bin Filistinli kuzeyden güneye geçti
01.24 UNRWA: Gazze'deki okul ve binalarımızda 400 bin yerinden edilen kişi kalıyor
00.35 İsrail, Lübnan'ın güneyini SİHA ve helikopterlerle vurdu
00:11 BM'den İsrail'e Gazze Şeridi'ne "insani yardım için hızlı ve engelsiz erişime" izni verme çağrısı
00.08 BM'den Hamas'a rehineleri serbest bırakması çağrısı
00.01 BM Genel Sekreteri Guterres: "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz"
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