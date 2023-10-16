İsrail ordusu katliama devam ediyor! Gazze’de hastanelerde yakıt bitme noktasında | İşte dakika dakika yaşananlar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgede çatışmalar sürüyor.

Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken bölgeden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.