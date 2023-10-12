Putin ve Aliyev Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Açıklamaya göre, Putin, gündemlerindeki bir numaralı konunun Karabağ olduğunu fakat bunun dışında da oldukça kapsamlı başka gündemlerinin de bulunduğunu belirtti. İşte detaylar...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Bağımsız Devletler Topluluğu Liderler Zirvesi için Bişkek'te bulunan Putin ve Aliyev'in bir araya geldiği bildirildi.
BİR NUMARALI KONU: KARABAĞ
Açıklamaya göre, Putin, gündemlerindeki bir numaralı konunun Karabağ olduğunu fakat bunun dışında da oldukça kapsamlı başka gündemlerinin de bulunduğunu belirtti.
Putin, önce heyetlerin de katılımıyla diğer konuları müzakere etmeyi, sonra ise "hassas" konuları baş başa konuşmayı önerdi.
ALİYEV VE PUTİN BİR ARADA!
Aliyev de Putin'in önerisinin makul olduğunu belirterek, konuşulacak pek çok konunun bulunduğunu kaydetti.
Azerbaycan ile Rusya arasındaki ticari, endüstriyel ve ulaşım alanlarındaki işbirliklerinin sonuçlarının bu yıl çok iyi olduğunu belirten Aliyev, bu konuları ele aldıktan sonra bölgesel ve güvenlik konularını müzakere edeceklerini ifade etti.
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