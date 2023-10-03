Yunan korgeneralden çarpıcı Türkiye analizi: Erdoğan yeni Atatürk olacak Misak-ı Milli’yi uygulayacak

"TÜRKİYE 5. GÜÇ OLACAK"

Baltzois, Türkiye'nin jeopolitik yeniden düzenlemeler dönemi ve çok kutuplu ortamda yüksek jeostratejik hedefler belirlediğini söyledi. Emekli Yunan Korgeneral, son yıllarda Türkiye'nin aşırı, özerk ve hırslı bir jeopolitik aktörün politikasını benimsediğine dikkat çekti. Türkiye'nin birkaç yıl içinde beşinci dünya gücü olmak istediğini belirten Baltzois, bunu başarmak için Yunan faktörünü ortadan kaldırmak zorunda kalacağını iddia etti ve askeri dengeleri gözden geçirmek gerektiğine dikkat çekti.