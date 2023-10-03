Yunan korgeneralden çarpıcı Türkiye analizi: Erdoğan yeni Atatürk olacak Misak-ı Milli'yi uygulayacak
Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı emekli Korgeneral Yannis Baltzois, Türkiye ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Başkan Erdoğan ve Türkiye ile ilgili analizinde, Yunanistan'a karşı askeri alandaki üstünlüğe vurgu yapılırken; Başkan Erdoğan'ın "yeni Atatürk" olacağını vurguladı. Baltzois ayrıca Türkiye'nin Misak-ı Milli Antlaşması’nı uygulayacağını öne sürdü.
Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı emekli Korgeneral Yannis Baltzois'in Türkiye ile Yunanistan arasındaki olası bir çatışmaya yönelik sözleri Yunan basınında gündem oldu. Yunan Pentapostagma gazetesi, Baltzois'in Türkiye ve Yunanistan'ın askeri gücünü karşılaştırdığı analizini yayımladı.
EMEKLİ YUNAN KORGENERALDEN SKANDAL SÖZLER
Başkan Erdoğan'ın the Economist, Stern ve Washington Examiner gibi gazeteler tarafından hedef haline getirildiğini söyleyen Baltzois, bu gazetelerin Başkan Erdoğan'ı "zorba, kundakçı ve acımasız" gösterdiğini ve bu nitelendirmelerin büyük ölçüde gerçeği yansıttığına yönelik skandal ifadeler kullandı.
"MİSAK-I MİLLİ'Yİ UYGULAYACAK"
Öte yandan Baltzois, Başkan Erdoğan'ın Türkiye tarihinin "yeni Atatürk"ü olmayı hedeflediğini ve "uluslararası hukuk kavramlarını hiçe sayarak Mustafa Kemal Atatürk'ün gizli antlaşması Misak-ı Milli'yi" uygulayacağını söyledi.
Türkiye'nin Helenizme karşı revizyonist, saldırgan bir politika uyguladığını iddia eden Baltzois,İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusuna da dikkat çekti.
"TÜRKİYE 5. GÜÇ OLACAK"
Baltzois, Türkiye'nin jeopolitik yeniden düzenlemeler dönemi ve çok kutuplu ortamda yüksek jeostratejik hedefler belirlediğini söyledi. Emekli Yunan Korgeneral, son yıllarda Türkiye'nin aşırı, özerk ve hırslı bir jeopolitik aktörün politikasını benimsediğine dikkat çekti. Türkiye'nin birkaç yıl içinde beşinci dünya gücü olmak istediğini belirten Baltzois, bunu başarmak için Yunan faktörünü ortadan kaldırmak zorunda kalacağını iddia etti ve askeri dengeleri gözden geçirmek gerektiğine dikkat çekti.
TÜRKİYE'NİN SAVUNMA BAŞARISINI LİSTE İLE İLAN ETTİ
Global Power'ın dünya çapında 145 modern askeri kuvvete ilişkin verileri yani bu ülkelerin kara, deniz ve hava savaşlarındaki potansiyel kabiliyetleri ele alınarak hazırlayan listeyi ele alan emekli Yunan Korgeneral, Türkiye'nin 11. Yunanistan'ın ise 30. sırada olduğuna vurgu yaptı.
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