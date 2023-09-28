Özerklik tavizi vermediği için yoğun baskı! Moldova hükümetinin hedefinde Gagavuzya Başkanı Evghenia var...

TÜRKİYE İLE YAKIN BAĞLARI OLAN İSME BASKI

Türkiye ile güçlü bağları ve tarihi kökleri olan Gagavuz Özerk Bölgesi, Moldova hükümeti tarafından yasal prosedürler ihlal edilerek zor duruma düşürülmeye çalışılıyor. Moldova yasalarına göre Gagavuzya Devlet Başkanı'nın hükümetin doğal üyesi olması gerekirken geçmişte yaşanan bir ceza davası öne sürülerek Gagavuzya Başkanı Evghenia Guţul, hükümete dâhil edilmedi.

HÜKÜETE DAHİL OLMASINI ENGELLEDİ

Guţul liderliğindeki Shor Partisi'nin eski lideri hakkında ceza davası açıldı ve Moldova Anayasa Mahkemesi, Shor Partisi'nin anayasaya aykırı olduğunu ilan ederek yasaklamasına karar verdi. Shor Partisi yetkilileri tarafından kınanan bu kararın ardından Batı yanlısı olduğu bilinen Moldova hükümeti eleştirildi. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, bu kararı gerekçe göstererek Gagavuzya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Evghenia Guţul'un hükümete dâhil olmasını engelledi.