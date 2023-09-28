Irak'ta düğünde yangın faciası! 119 kişiye mezar olan salonda ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu
Irak’ın Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında 119 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı. Faciada yaralanan 4 kişi tedavi için Türkiye'ye gönderilirken, ortaya çıkan son görüntüler kan dondurdu. İşte kameraya yansıyan o anlar...
IRAK CUMHURBAŞKANI "SORUŞTURMA" İSTEMİŞTİ
Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Musul'daki düğün salonu yangınına ilişkin soruşturma başlatılmasını istemişti. Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reşid'in, "Hamdaniye ilçesindeki evlatlarımıza yönelik yaşananlar acı verici bir faciadır. Bu olay tüm Iraklıların kalbini yaraladı." ifadelerini kullanmıştı.
ÜLKE GENELİNDE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Öte yandan, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, yangın nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti.
İÇİŞLERİ BAKANI ŞAMMARİ: YANGININ SEBEBİ HAVAİ FİŞEKLER
Irak İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şammari ise olay yerinde yaptığı açıklamada, söz konusu salonda güvenlik prosedürlerine uyulmadığını ve düğün sırasında kullanılan havai fişeklerin salondaki yangına neden olduğunu söyledi.
Yangın sonucu ateş alan salonun tavanının düğüne katılanların üzerine çöktüğünü aktaran Şammari, güvenlik şartlarına uyulmaması noktasında suçlu olanlar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.
DÜĞÜN SALONU SAHİBİNİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI
Musul Ortak Operasyonlar Komutanı Abdullah Ramazan Atiye de olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Atiye, yangına ilişkin inceleme başlattıklarını ve ilk belirlemelere göre salonun düğün etkinliği için elverişli bir yer olmadığını belirtti.
Olay sonrası düğün salonu sahibinin yakalanması için operasyon başlattıklarını kaydeden Atiye, salonda çalışan 9 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını söyledi.
Atiye, düğün salonu sahibinin Erbil'e kaçtığını öğrendiklerini ve bu kişinin yakalanması için IKBY makamlarıyla temas halinde olduklarını ifade etti.
YANGINDA YARALANANLARDAN 4 KİŞİNİN TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ
Irak'ın Musul kentinde düğün salonunda çıkan yangında yaralananlardan 4 kişinin tedavi için Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatı üzerine Hamdaniye ilçesindeki üzücü yangında yaralananlardan 4 kişi tedavi için yanlarında refakatçileriyle birlikte Türkiye'ye gönderildi." denildi.
Açıklamada, gönderilen yaralılara 2 doktor ile hemşire ve ilk yardım uzmanlarından oluşan 10 kişilik sağlık ekibinin de refakat ettiği belirtildi.
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