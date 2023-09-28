Irak’ta düğünde yangın faciası! 119 kişiye mezar olan salonda ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu

DÜĞÜN SALONU SAHİBİNİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Musul Ortak Operasyonlar Komutanı Abdullah Ramazan Atiye de olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atiye, yangına ilişkin inceleme başlattıklarını ve ilk belirlemelere göre salonun düğün etkinliği için elverişli bir yer olmadığını belirtti.

Olay sonrası düğün salonu sahibinin yakalanması için operasyon başlattıklarını kaydeden Atiye, salonda çalışan 9 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını söyledi.

Atiye, düğün salonu sahibinin Erbil'e kaçtığını öğrendiklerini ve bu kişinin yakalanması için IKBY makamlarıyla temas halinde olduklarını ifade etti.