Hollanda’da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti





Westerbeke, Rotterdam kentinde yaşayan 32 yaşındaki şüphelinin 2 silahlı saldırı düzenlediğini ve saldırılar neticesinde 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını aktardı.



Şüphelinin ilk saldırıyı, kendi yaşadığı Heiman Dullaertplein bölgesindeki evlere yönelik gerçekleştirdiğini aktaran Westerbeke, bu saldırıda 39 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini, ölen kadının 14 yaşındaki kızının ise ciddi şekilde yaralandığını ifade etti.

Westerbeke, saldırganın daha sonra burada bir evi ateşe verdiğini kaydetti.