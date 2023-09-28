Hindistan’ın Manipur eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yasa kapsamında askerler, mahkeme emri olmadan arama yapma ve tutuklama yetkisine de sahip olurken, eylemleri için hiçbir şekilde yargılanmıyor.

MANİPUR'DAKİ ŞİDDET OLAYLARI

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.