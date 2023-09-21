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Son dakika! AFAD duyurdu: Van-İran sınırında deprem... | 2023 son depremler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Son dakika! AFAD duyurdu: Van-İran sınırında deprem... | 2023 son depremler

Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Van'ın Başkale ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | AFAD, Van-İran sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 17.43'te meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

2023 SON DEPREMLER

21-09-2023 18:22:2138.17737.0811ML2.2Elbistan (Kahramanmaraş)

21-09-2023 17:49:5838.22538.4818.02ML1.0Battalgazi (Malatya)

21-09-2023 17:43:0138.54245.7397MW4.2Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [116.05 km] Başkale (Van)

21-09-2023 16:50:2438.50239.2197.15ML2.6Merkez (Elazığ)

21-09-2023 16:44:3138.32127.19810.67ML1.7Buca (İzmir)

21-09-2023 16:25:4238.06838.4817.26ML1.9Sincik (Adıyaman)

21-09-2023 16:21:5638.19937.3786.99ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)

21-09-2023 16:11:0737.82237.86712.32ML1.4Tut (Adıyaman)

21-09-2023 15:44:3436.84227.6497ML1.2Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.48 km] Datça (Muğla)

21-09-2023 15:23:2240.70130.55515.77ML2.3Akyazı (Sakarya)

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