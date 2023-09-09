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Fas'ta 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.09.2023
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Fas’ta 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün dağlık kesim olduğu açıklandı.

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