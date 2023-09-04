Çin lideri Şi Cinping’ten flaş G20 kararı: Bir ilk olacak! G20’ye karşı BRICS...

ÇİN, HİNDİSTAN'IN EV SAHİPLİĞİNDEKİ ZİRVEYİ BALTALAMAK MI İSTİYOR?

Bazı Hint gözlemciler, Çin'in aralarındaki sınır ihtilafının yol açtığı anlaşmazlıklardan dolayı "Hindistan'ın ev sahipliğindeki zirveyi baltalamaya çalıştığı" görüşünü dile getirmişti.

Himalayalar'da bulunan ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin çözümüne yönelik görüşmeler sürse de Pekin ile Yeni Delhi arasında bu konudaki güvensizlik devam ediyor.

Çin Devlet Başkanı Şi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Zirve kapsamında yaptığı gayriresmi görüşmede, görüşmelerin devamı ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, iki liderin, "(sınır ihtilafına ilişkin) diyalog ivmesinin sürdürülmesi, askeri ve diplomatik kanallardan müzakerelere devam edilmesinde uzlaştığı" belirtilmişti.

Modi, görüşmede iki ülke arasındaki sınır bölgelerini ayıran Fiili Kontrol Hattı'na uyulmasının Çin-Hindistan ilişkilerinin normalleşmesi için "şart" olduğunu vurgularken Şi, tarafların, "ikili ilişkilerdeki genel çıkarları akılda tutarak sınır sorununu uygun şekilde ele alması gerektiğini" vurgulamıştı.

Gözlemciler, verilen mesajlardan, görüşmenin ilan edildiği gibi "mutabakattan" çok, bir "restleşmeye" işaret ettiği değerlendirmesinde bulunmuştu.