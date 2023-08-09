Biden oğlu Hunter Biden'ın "kirli çamaşırları" ABD'yi karıştırdı!

Belgelerde, Hunter Biden'ın, yabancı iş insanları ve firmalardan para transferini, diğer iş ortaklarıyla kurduğu firmalardan özellikle Rosemont Seneca Partners, LLC, Rosemont Seneca Thornton, LLC ve Rosemont Seneca Bohai, LLC. aracılığıyla yaptığı kaydedildi.

James Comer, yaptığı basın açıklamasında, "Joe Biden'ın kendisi de dahil olmak üzere Biden ağına erişim dışında hiçbir gerçek hizmet sağlanmamış gibi görünüyor. Ve Hunter Biden bunu yerine getirmiş görünüyor. Bu, o zamanki Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, dünyanın dört bir yanından oğluna para gönderen oligarklarla yemek yediği Cafe Milano'daki yemeklerle netleşiyor." dedi.

Comer, Gözetim Komitesi olarak, Başkan Biden'ın, oğlunun kendi adını "bir marka olarak kullanmasına" ve ilişki kurma karşılığında para kazanmasına "bilerek izin verip vermediğini belirlemek için" tanık ifadesi aramaya devam edeceklerini vurguladı.