Rusya’dan yerleşim bölgesine füze saldırısı: 5 ölü 31 yaralı
Rusya-Ukrayna savaşında kaos her geçen gün farklı bir boyutuyla gündeme geliyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya’nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon hiç düşmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasındaki diplomatik çalışmaları son sürat devam ederken, dünya Türkiye'ye umut gözüyle bakıyor.
Savaş her geçen gün farklı bir boyut kazanırken, geçtiğimiz gün Rusya'nın işgali altındaki Herson'un Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü'nü vurduğunu öne sürülmüştü.
"TOPLAMDA 12 FÜZE FIRLATILDI"
Ukrayna'nın Genichesk kentini Azak Denizi kıyısındaki Arabat Spit'e bağlayan bir köprüyü daha vurduğunu aktaran Saldo, "Kiev rejimi teröristleri toplamda 12 füze fırlattı. Bu füzelerin 9'u hava savunma sistemlerimiz tarafından imha edildi. Saldırıda 1 kişi yaralandı" ifadelerini kullanarak, köprünün yanından geçen bir doğal gaz boru hattının zarar görmesi nedeniyle 20 bin kişinin doğalgazsız kaldığını da eklemişti.
Öte yandan Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü, son bir yılda iki kez saldırıya uğramıştı.
YERLEŞİM YERİNE FÜZE SALDIRISI: 5 ÖLÜ 31 YARALI
Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Rusya, Ukrayna'da yerleşim bölgelerini hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İki füzenin kullanıldığı saldırıda 5 katlı bir apartman hasar alırken, ilk saldırıda 4 sivil, ikinci saldırıda ise 1 acil durum görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Klymenko, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
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