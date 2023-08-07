Rusya’dan yerleşim bölgesine füze saldırısı: 5 ölü 31 yaralı

"TOPLAMDA 12 FÜZE FIRLATILDI"

Ukrayna'nın Genichesk kentini Azak Denizi kıyısındaki Arabat Spit'e bağlayan bir köprüyü daha vurduğunu aktaran Saldo, "Kiev rejimi teröristleri toplamda 12 füze fırlattı. Bu füzelerin 9'u hava savunma sistemlerimiz tarafından imha edildi. Saldırıda 1 kişi yaralandı" ifadelerini kullanarak, köprünün yanından geçen bir doğal gaz boru hattının zarar görmesi nedeniyle 20 bin kişinin doğalgazsız kaldığını da eklemişti.