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Peynir tekerlerinin altında kalarak hayatını kaybetti! İtalya'daki kaza can aldı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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Peynir tekerlerinin altında kalarak hayatını kaybetti! İtalya’daki kaza can aldı...

İtalya'nın Bergamo şehrinde binlerce teker peynirinin olduğu odaya giren şahıs rafların çökmesi sonucu peynirlerin altında kalarak hayatını kaybetti. İşte detaylar...

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