Rusya’dan flaş Tahıl Koridoru açıklaması: Yeni rota çiziliyor | A Haber canlı yayınında önemli tespit

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Koridoru ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Rusya yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz Tahıl Koridoru'nu Kırım Köprüsü'ne saldırıda kullandığını iddia etti. Rusya ayrıca yeni bir tahıl ihracat rotası için çalışıldığını duyurdu.

Daha önce tahıl koridorundan çıktığını açıklayan Rusya, Ukrayna limanına yanaşan gemilerin de askeri gemi olarak görüleceğini duyurmuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın kararının ardından açıklama yapmış, Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuyu görüşeceğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konuyla alakalı temaslarda bulunmuştu.

Başkan Erdoğan, Körfez turu ve Karadeniz ziyareti dönüşünde de tahıl koridoru hakkında konuştu. Erdoğan şunları söyledi: "Savaş ortamında insanlığa hizmet eden bir uzlaşı sağlandı ve bunun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye dönüşte Sayın Putin ile görüşmelerimi gerçekleştireceğim. Öncelikle telefon diplomasisini kullanacağız. Sayın Putin'in ağustos ayında planlanan ziyareti de gerçekleşirse bu hususları tüm ayrıntısıyla görüşeceğiz. İnanıyorum ki süreç uzamadan, Karadeniz Tahıl Girişiminin devamını sağlayacağız."

RUSYA'NIN AÇIKLAMALARI A HABER'DE DEĞERLENDİRİLDİ

Rusya tarafından yapılan sıcak açıklamaları, A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar değerlendirdi. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve stratejist-siyaset bilimci Dr. Mehmet Bozkuş canlı yayında önemli tespitlerde bulunurken, "Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmeler olayın şeklini yeniden belirleyecektir." denildi.