Rusya'dan flaş Tahıl Koridoru açıklaması: Yeni rota çiziliyor | A Haber canlı yayınında önemli tespit
Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Koridoru ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Rusya yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz Tahıl Koridoru'nu Kırım Köprüsü'ne saldırıda kullandığını iddia etti. Rusya tarafından yapılan açıklamalar A Haber canlı yayınında eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve stratejist-siyaset bilimci Dr. Mehmet Bozkuş tarafından değerlendirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Koridoru ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Rusya yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz Tahıl Koridoru'nu Kırım Köprüsü'ne saldırıda kullandığını iddia etti. Rusya ayrıca yeni bir tahıl ihracat rotası için çalışıldığını duyurdu.
Daha önce tahıl koridorundan çıktığını açıklayan Rusya, Ukrayna limanına yanaşan gemilerin de askeri gemi olarak görüleceğini duyurmuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın kararının ardından açıklama yapmış, Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuyu görüşeceğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konuyla alakalı temaslarda bulunmuştu.
Başkan Erdoğan, Körfez turu ve Karadeniz ziyareti dönüşünde de tahıl koridoru hakkında konuştu. Erdoğan şunları söyledi: "Savaş ortamında insanlığa hizmet eden bir uzlaşı sağlandı ve bunun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye dönüşte Sayın Putin ile görüşmelerimi gerçekleştireceğim. Öncelikle telefon diplomasisini kullanacağız. Sayın Putin'in ağustos ayında planlanan ziyareti de gerçekleşirse bu hususları tüm ayrıntısıyla görüşeceğiz. İnanıyorum ki süreç uzamadan, Karadeniz Tahıl Girişiminin devamını sağlayacağız."
RUSYA'NIN AÇIKLAMALARI A HABER'DE DEĞERLENDİRİLDİ
Rusya tarafından yapılan sıcak açıklamaları, A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar değerlendirdi. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve stratejist-siyaset bilimci Dr. Mehmet Bozkuş canlı yayında önemli tespitlerde bulunurken, "Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmeler olayın şeklini yeniden belirleyecektir." denildi.
Stratejist-siyaset bilimci Dr. Mehmet Bozkuş: Tahıl anlaşmasının uzatılması dünya gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bu koridorun işler olması dünyanın gıda krizi ile karşı karşıya kalmamasını da ifade ediyor. Bu anlaşmanın uzatılmaması tahıl fiyatlarının artması savaşta yeni bir sürecin başlandığını görüyoruz. Uzayan bir savaş var. Türkiye haricinde Rusya ve Ukrayna barış masasına çağrılmıyor ve masaya oturtulmak istenmiyor.
DÜNYANIN TÜRKİYE'DEN BEKLENTİLERİ VAR
Rusya kendi tahılının ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor. Son olarak Kerç Köprüsü'nün bombalanmasıyla beraber aslında tahıl koridorunun yeniden şekillendiği bir süreç var. Dünyanın Türkiye'den önemli beklentileri var. Rusya eğer anlaşma olmazsa kendi tahılı ve gübresini nasıl enerjide Batı'nın uyguladığı yaptırımlar karşısında yeni pazarlar ve rotalar çizdiyse tahıl ve gübre içinde bunu yapacak. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmeler olayın şeklini yeniden belirleyecektir.
RUSYA'YI DEVRE DIŞI BIRAKMA PLANI
Türkiye'nin tahıl koridoru hususunda Ukrayna ve Rusya ile görüşebilen ülke olması konumuyla anlaşmanın tekrar uzatılması yönünde dünyanın beklentisi var. Burada bir takım algılar yapılıyor. Romanya ve Bulgaristan üzerinden yeni bir rota çizerek Rusya'nın devre dışı bırakılması gibi planlar var. Bunu Türkiye üzerinden yapma gayretleri var. Türkiye her iki devletle görüşebilen tek devlet olması sebebiyle barış politikasında vazgeçmeyecektir.
"KARADENİZ İHTİYACI HER DAİM VAR"
Gürsel Tokmakoğlu: Ukrayna 55 milyon ton tahıl üretiyor. Rusya'nın 156 milyon ton tahılı var. Bunun içerisinde 60 milyon kadar olanı sadece buğday. Yani Rusya'nın sadece buğdayı Ukrayna'nın bütün tahılına eşit. Ukrayna 33 milyon ton ihraç etti ve bu daha çok Batılı ülkelere oldu. Bu yüzde 70 civarında bir oran.
Diğer taraftan ise Rusya çok fazla tahıl üretiyor. Çok çeşitli ülkelere ihraç ediyor. Burada ucuza mal etmek için gemiler önem kazanıyor. Baltık Denizi kapalı olması sebebiyle Karadeniz'in kullanılması ihtiyacı her daim var. Afrika'ya farklı yollardan tahıl göndermek çok pahalıya mal olur. Bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Rusya'nın eli burada güçlü çünkü dünya piyasalarının yüzde 20'si onun elinde.
"BM POLİTİKALARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ"
ABD yaptırımlar uyguluyor. Rusya konuya tahıldan girerek yaptırımları kaldırmak istiyordu. Rusya burada tahılı lokomotif olarak kullanıyor. Bu tahılı, tahıl bankasına girerek yapmak istiyordu. BM böyle bir şey olmayacağını söyledi, bu nedenle BM'nin gıda güvenliği ile ilgili politikaları bir daha gözden geçirmeli. BM burada Batı'nın kulvarına girip iş yaparsa bu adil olmaz ve Türkiye'nin önünü kapatır.
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