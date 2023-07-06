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Azerbaycan OPEC'e katılacak mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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Azerbaycan OPEC’e katılacak mı?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, OPEC'e katılmaları için içinde Azerbaycan'ın da yer aldığı 4 ülkeyle istişare görüşmeleri yaptıklarını açıkladı.

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